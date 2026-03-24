Segnali dal futuro. Dalle urne tracce di un nuovo umanesimo

Quello che state per leggere non vuole essere una cronaca politica né un editto di parte. Non mi interessa celebrare vittorie o piangere sconfitte, soprattutto in un’arena dove sono già in tanti a darsi battaglia. Vorrei invece proporre un’analisi più profonda, una riflessione sulle faglie meno visibili che si sono aperte nel nostro Paese.

Mi piacerebbe mettere in luce quelle fratture sottili, spesso trascurate, che hanno diviso l’elettorato, rivelando differenze profonde tra generazioni, territori e modelli di informazione. È un’analisi che si propone di ascoltare quella fetta di popolazione che, trasformando una questione tecnica in un gesto di presenza civile, ci dice molto su come e perché il “destino sociale” di questa nazione sia stato deciso più nelle piazze digitali e universitarie che nei salotti televisivi.

Non voglio soffermarmi sui numeri, ma sull’anima di chi è andato a votare. Penso che questo non sia stato solo un referendum sulla giustizia o sulle riforme, ma un conflitto tra due epoche: due modi diversi di vivere e interpretare il mondo, due regimi informativi ormai distanti che non si riconoscono più. Da un lato, il palco della politica tradizionale, con i suoi discorsi rassicuranti e le riforme “necessarie”, dall’altro, la realtà concreta del Paese: le grandi città, le giovani generazioni, quei territori che stanno già scrivendo un finale diverso.

I dati raccolti, dai rapporti Censis 2025 e Agcom 2026, confermano questa distanza con evidenza. Napoli, con un 71,5% di NO, si pone al centro di questa resistenza costituzionale, trascinando una vasta ondata di opposizione. Ma il fronte è più ampio: Palermo, Firenze, Bologna, Genova, Bari, Torino, Roma, tutte città in cui l’orientamento si è espresso con chiarezza. Questi territori dimostrano che l’informazione non si riduce più a un monologo televisivo; è un ecosistema fatto di assemblee universitarie, associazioni culturali, reti di quartiere e dibattiti dal basso. La complessità di queste voci ha messo in crisi la semplificazione, rendendo più evidente il senso critico collettivo.

In questo contesto, il voto si trasforma in un vero e proprio rinascimento delle coscienze. Gli elettori sono tornati a essere protagonisti, attenti e consapevoli, contro la retorica dei partiti. Dati alla mano, emerge un’incredibile trasversalità. Circa il 15-18% dell’elettorato di centrodestra ha scelto il NO, difendendo l’equilibrio di poteri, mentre una parte della sinistra, invece, si è spostata verso il SÌ, rompendo le vecchie logiche di appartenenza. È un segnale forte di un nuovo umanesimo critico, più attento alla complessità che alle ideologie. Non più un patriottismo superficiale, ma un senso di appartenenza che mette al centro i doveri e i

diritti di una comunità di destino e di pensiero.

Ma il dato che colpisce di più riguarda la differenza generazionale. Questa, a mio avviso, è la chiave di lettura più significativa di questa giornata del 23 marzo 2026.

Gli Over 55 hanno rappresentato un consenso più lineare. La maggior parte di loro, informata principalmente dai telegiornali e dai rotocalchi di approfondimento (spesso di parte), ha votato SÌ (51,9%), sperando in una stabilità promessa, anche se difficile da

verificare. Sono cresciuti con un’informazione tradizionale, che li ha portati a seguire un messaggio rassicurante.

I più giovani, tra i 18 e i 35 anni, invece, sono l’esempio di un’informazione reticolare e variegata. Hanno scelto il NO con il 62,4%. Non sono più semplici spettatori della scena politica, ma analisti attivi del loro presente. Navigano sul web, ascoltano podcast tecnici,

leggono giuristi indipendenti su Instagram o YouTube, interagiscono, commentano, contestano. La loro decisione non è istintiva, ma frutto di studio e consapevolezza. Hanno saputo scoprire le trappole e le insidie dietro gli slogan.

Un dato ancora più emblematico riguarda l’istruzione. Tra chi ha votato, il 68% dei laureati ha scelto di andare alle urne, soprattutto chi vive nelle città, spesso studenti o giovani professionisti inseriti in reti associative (nonostante l’impossibilità dei fuorisede di recarsi al voto lì dove sono domiciliati). Al contrario, circa il 45% dei giovani con un livello di istruzione medio-basso, spesso residenti nelle aree più marginalizzate, sono rimasti a casa. Per loro, il disinteresse si traduce più in alienazione che in consenso. Non hanno carpito fino in fondo il significato tecnico della riforma e, per mancanza di reti critiche, si sono sentiti ancora più lontani dal coinvolgimento, lasciando che la distanza si facesse emarginazione.

C’è un’altra sorpresa in questa narrazione: l’affluenza giovanile del 54,5%. Questo ci dice che, quando un tema è sentito come “vivo”, i giovani rispondono. E rispondono con forza, mostrando che l’interesse non invecchia con gli anni, ma si ravviva di fronte alle grandi

questioni che toccano il loro futuro: i loro diritti, il cambiamento, il senso di poter contribuire a qualcosa di grande.

In conclusione, credo che questo voto ci lasci tre insegnamenti fondamentali da ricordare.

La disinformazione, per quanto potente, non è invincibile. Può controllare le narrazioni di palinsesto, ma non spegnere la curiosità e la sete di conoscenza condivisa, che pulsa forte tra le città reali e soprattutto quelli virtuali.

Le metropoli sono il cuore pulsante della nostra democrazia. Senza lo scambio culturale che avviene nelle grandi città, le riforme rischierebbero di passare inosservate, impigliate nel conformismo.

Il futuro è di chi lo difende. Quei 14,4 milioni di NO rappresentano un Paese che non vuole solo un “rinnovamento” superficiale, ma una vera sovranità, anche se imperfetta.

Penso che il verdetto sia stato chiaro, e non parlo della vittoria del No al tentativo di riformare la giustizia e con essa la Costituzione. Ma mi riferisco a quanti (ossia alla classe politica e dirigenziale, intesa trasversalmente) hanno visto sfumare il presagio di una Paese

addormentato, apatico, indifferente e rassegnato, e sul quale forse segretamente contavano, scontrandosi invece contro il muro della consapevolezza. Il risultato di questa consultazione è la dimostrazione di una società che ha dato segni di risveglio.

Il destino sociale dell’Italia, oggi, è passato per le mani di quanti hanno saputo guardare oltre il plasma della televisione. E molti di questi sono nati in questo millennio.

A cura del dott. Flavio L. Belvedere.