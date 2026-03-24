Straordinario riconoscimento per Marika Murgo e la My Dance al FESTIVAL DANTESCO INTERNAZIONALE

Era giugno 2021, quando nell’ambito dell’ “Expression of dance”, la scuola di arti sceniche My Dance portava in scena “Il viaggio di Dante”, un’opera inedita, liberamente ispirata alla Divina Commedia. La trasposizione coreografica del capolavoro dantesco, è stata curata, nemmeno a dirlo, dalla direttrice artistica e coreografa della scuola Rita Vaccarella.

Sin da subito, il pubblico che ebbe modo di assistere a quella rappresentazione capì l’eccezionale valore artistico dell’opera, tributando ad insegnanti ed allievi che vi presero parte, applausi convinti ed una standing ovation finale segno inequivocabile che il lavoro, era arrivato a toccare quelle corde di sensibilità artistica che alberga in ognuno di noi.

A distanza di diversi anni, e grazie anche alla diffusione mediatica resa possibile dalle nuove tecnologie, soprattutto quelle dei social media, le immagini di quell’ opera sono state notate dagli organizzatori del 16° FESTIVAL DANTESCO INTERNAZIONALE tenutosi a Roma dal 16 al 30 marzo 2026, i quali, catturati dalla bellezza ed intensità delle coreografie elaborate sulla base degli scritti del Sommo poeta, hanno deciso di invitare la Scuola di danza My Dance di Manfredonia a partecipare a questo evento di portata mondiale. Il festival infatti, prevede concorsi di teatro, cinema e fotografia per giovani artisti (under 30) e scuole, con la partecipazione di oltre 400 opere da 60 Paesi.

Nel corso dell’evento centrale delle celebrazioni, tenutosi al Teatro Palladium, sono state presentate una serie di contaminazioni tra arte performativa, audiovisivi e opera dantesca, tra esse anche una interpretazione coreografica portata in scena da Marika Murgo ( ex allieva della My Dance ed oggi studentessa presso l’Accademia Nazionale di Danza) tratta proprio dal “Viaggio di Dante” della My Dance. Grazie a tale incredibile performance, la nostra concittadina ha ricevuto, tra centinaia di concorrenti da tutto il mondo, il “premio per la migliore interpretazione”.

Questo importantissimo riconoscimento, vale ancora una volta, a sottolineare la dedizione e la qualità del lavoro artistico che i figli della nostra città sono in grado di produrre, un lavoro sempre riconosciuto ed apprezzato, anche a livello nazionale ( ed in questo caso internazionale).

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