La tassa sui rifiuti resta un cantiere aperto. Con la delibera n.64, la Giunta di Manfredonia decide di emettere l’acconto TARI 2026 utilizzando le tariffe dell’anno precedente, rinviando il calcolo definitivo ai mesi successivi.
Una scelta tecnica, ma anche politica. Serve a garantire continuità nei pagamenti senza attendere l’approvazione del nuovo piano economico-finanziario.
Nel frattempo, però, cambia qualcosa di più sostanziale: arriva il bonus sociale rifiuti. Una misura nazionale, regolata da ARERA, che prevede una riduzione del 25% della TARI per le famiglie in condizioni economiche disagiate.
Il bonus sarà applicato automaticamente agli aventi diritto, segnando un passaggio importante verso una fiscalità più equa. Ma non è tutto. Entra in gioco anche una componente perequativa: circa 6 euro l’anno per utenza, destinata a finanziare proprio queste agevolazioni.
Il risultato è un sistema più complesso. Da un lato, si cerca di proteggere le fasce deboli. Dall’altro, si redistribuisce il costo complessivo del servizio. Resta però l’incognita principale: quanto pagheranno davvero i cittadini nel 2026? Le tariffe definitive saranno approvate entro luglio, come consentito dalla normativa. Fino ad allora, gli acconti rappresentano solo una fotografia parziale.