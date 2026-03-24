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LO MUZIO Università di Foggia, Lo Muzio: “Costruiamo il futuro con conoscenza e partecipazione”

«La visione non è solo prefigurare il futuro, ma costruirlo attraverso la conoscenza, il confronto e la partecipazione»

Università di Foggia, Lo Muzio: “Costruiamo il futuro con conoscenza e partecipazione”

Unifg inaugura l’anno accademico 2025/2026

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Marzo 2026
Cronaca // Foggia //

In occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico, il rettore dell’Università di Foggia, Lorenzo Lo Muzio, ha sottolineato l’importanza di rinnovare l’impegno verso le nuove generazioni e la società.

«La visione non è solo prefigurare il futuro, ma costruirlo attraverso la conoscenza, il confronto e la partecipazione», ha dichiarato Lo Muzio, evidenziando come questo approccio sia alla base del Piano Strategico di Ateneo e degli obiettivi di sviluppo orientati alla responsabilità sociale e alla valorizzazione del capitale umano.

Durante la cerimonia, l’ateneo ha conferito il proprio sigillo al presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, e all’artista multidisciplinare foggiano Felice Limosani, che ha tenuto una lectio magistralis dal titolo “Immersive Humanities. Un paradigma visionario per la cultura dell’esperienza e la riattivazione del patrimonio culturale in ambito museale, didattico e terapeutico”.

«L’inizio dell’anno accademico è una giornata speciale non solo per l’università», ha spiegato Limosani, «ma perché le studentesse e gli studenti possono trarre ispirazione e visione. Questo territorio conta molto sull’università, i risultati ci sono e il lavoro sui contenuti è evidente. È un segnale importante per una città spesso trascurata, ma che oggi dimostra quanto possa crescere attraverso istruzione e cultura».

Lo riporta ansa.it.

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