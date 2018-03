Di:



Francesco Belsito, con l’accusa di “associazione a delinquere, appropriazione indebita e truffa aggravata per società e movimentazioni di denaro”. In manette anche un procacciatore d’affari e l’uomo che si sarebbe occupato degli investimenti del Carroccio in Tanzania. Ricercata un’altra persona che al momento dovrebbe trovarsi all’estero.





Redazione Stato Fondi Lega, arrestato ex tesoriere Belsito ultima modifica: da Roma – MILITARI della Guardia di Finanza hanno arrestato l’ex tesoriere della Lega Nord,, con l’accusa di “associazione a delinquere, appropriazione indebita e truffa aggravata per società e movimentazioni di denaro”. In manette anche un procacciatore d’affari e l’uomo che si sarebbe occupato degli investimenti del Carroccio in Tanzania. Ricercata un’altra persona che al momento dovrebbe trovarsi all’estero.Redazione Stato

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.