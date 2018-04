IL DG DELL'ASL DI FOGGIA PIAZZOLLA (PH ENZO MAIZZI)

Foggia. Il Direttore Generale della ASL Foggia Vito Piazzolla si congratula con l’Associazione Vìola dauna e l’Ordine dei Medici della provincia di Foggia, invitati a partecipare al tavolo tecnico del Ministero della Salute sul tema “Percorso per le donne che subiscono violenza: l’ospedale ed il territorio, prevenzione ed assistenza”. “Un riconoscimento meritato – dichiara Piazzolla – che premia il lavoro, la perseveranza e l’abnegazione delle nostre mediche e dei nostri medici delle cure primarie che per primi, nei loro ambulatori, si trovano a fronteggiare la problematica della violenza domestica. A loro va il mio ringraziamento perché ogni giorno sono impegnati in prima linea nella tutela e salvaguardia della salute delle donne”. Grazie all’esperienza di formazione aziendale maturata negli ultimi quattro anni in Capitanata, l’associazione, rappresentata al tavolo tecnico di Roma da Rosa Pedale, dirigente medico di Medicina Generale dell’ASL Foggia, ha potuto offrire un contributo chiaro e deciso al documento conclusivo consegnato alla ministra Lorenzin.

L’Associazione Vìola e l’Ordine dei Medici, infatti, nel corso degli anni sono stati impegnati a fornire ai medici del territorio le competenze per riconoscere eventuali casi di maltrattamenti e gli strumenti concreti per individuare i segnali della violenza e combattere quella che è diventata una piaga sociale. Associazione Vìola, le congratulazioni di Piazzolla ultima modifica: da

