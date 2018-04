Biliardo a stecca assegnati i titoli di campione provinciale

Di:

Cerignola. In data 22 aprile 2018 presso la sala biliardi di Ascoli Satriano del Sig. Franco Sciarappa, si è svolta la poule finale per l’assegnazione del titoli di Campione provinciale specialità stecca di prima seconda e terza categoria. Con l’assegnazione del titolo i vincitori hanno staccato anche il biglietto per le finali del campionato italiano assoluto di categoria che si terranno dal 12-24 giugno 2018 nella piccola cittadina valdostana di SAINT VINCENT. Il titolo di 3^ categoria è stato assegnato al Foggiano Schiavone, per la 2 categoria l’ortese Triunfo Luigi e per la massima categoria di base ovvero la prima categoria il cerignolano Vito Famiglietti.

L’ofantino contattato dalla redazione non nasconde la propria felicità per il traguardo centrato dopo anni di sacrifici per questo gioco meraviglioso, affermando di aver affrontato la poule finale con avversari molto preparati riuscendo alla fine a coronare il suo sogno, augurandosi di poter ben figurare ai campionati italiani. Il nostro augurio è che tutti i partecipanti della provincia di Foggia possano portare un risultato prestigioso per la nostra provincia e per la regione Puglia.