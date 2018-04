Colonna: “Concorso Ripam, ministero assumerà 29 candidati idonei”

Di:

Nota del presidente del gruppo Noi a Sinistra, Enzo Colonna

“Dopo l’approvazione del piano assunzionale della Regione, un’altra ottima notizia per i i candidati risultati idonei nella graduatoria finale del concorso Ripam Puglia, svolto tra il 2014 e il 2015, con cui sono stati selezionati profili di funzionari amministrativi e tecnici da integrare nell’organico regionale.

È novità delle ultime ore, infatti, che il Ministero dell’Interno procederà ad assumere altri 17 candidati idonei da quelle graduatorie, oltre alle 12 unità già richieste alla Regione nelle scorse settimane. Saranno dunque 29 gli idonei complessivamente assunti dal Viminale.

Più volte nei mesi scorsi, anche attraverso interrogazioni, avevo sollecitato il Governo regionale a promuovere la graduatoria del concorso Ripam presso Ministeri, Istituti e Agenzie nazionali, autorizzate ad assumere personale anche mediante lo scorrimento delle graduatorie relative a concorsi espletati da altre pubbliche amministrazioni.

La risposta, tempestiva, non è mancata. Già a gennaio, infatti, avevo dato conto della richiesta, da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo di ben 76 figure selezionate con quella graduatoria.

E non è tutto. Si attende, infatti, una ulteriore richiesta di reclutamento da parte del Ministero della Giustizia, che potrebbe integrare nel proprio organico un numero considerevole di candidati, consentendo in questo modo l’esaurimento dell’intera graduatoria Ripam, prima della sua scadenza fissata ad ottobre di quest’anno.

Dunque un risultato estremamente positivo, frutto soprattutto dell’impegno del Presidente Emiliano e dell’Assessore al personale Antonio Nunziante (che ringrazio), artefice primo dell’ambizioso piano di fabbisogno triennale che, oltre all’assunzione di vincitori e idonei del concorso Ripam, consentirà anche di stabilizzare i così detti precari “storici” della Regione.

Con riguardo al piano relativo all’anno in corso, ricordo, saranno assunti i restanti 5 vincitori del concorso Ripam (di cui 1 di area tecnica e 4 di area amministrativa), 25 unità di diversamente abili e saranno stabilizzati tutti i 285 precari (62 di categoria C e 223 di categoria D). Inoltre, per le ulteriori esigenze legate al fabbisogno di personale, si procederà allo scorrimento sia della graduatoria degli idonei del predetto concorso Ripam (58 unità, di cui 38 di area tecnica e 20 amministrativi), che di quella degli idonei di categoria C (22 unità). Saranno assunti, infine, 10 nuovi dirigenti (9 a tempo indeterminato e 1 con contratto a termine).

Per il 2019 il piano triennale prevede l’assunzione di altri 15 diversamente abili, 2 dirigenti e 93 idonei della graduatoria Ripam. Sempre per l’anno è previsto l’avvio di procedure concorsuali per il reclutamento di 30 unità di categoria C (di cui 15 da destinare alle progressioni verticali).

Infine, nel 2020 si procederà all’assunzione di ulteriori 60 unità di categoria D mediante lo scorrimento delle graduatorie Ripam.

Positiva è, inoltre, l’attenzione che, nel piano, è riservata anche alle risorse interne già in servizio, per le quali sono previste possibilità di progressioni verticali (16 nel 2018, 2 nel 2019 e 12 nel 2020). Un approccio che consente di valorizzare tali risorse e che mi auguro sia ulteriormente perseguito in futuro.

Si tratta di obiettivi raggiunti anche grazie a una oculata gestione delle risorse finanziarie destinate al personale, che ha consentito alla Regione di ottenere, grazie ad un intenso lavoro svolto in sede di Conferenza Stato-Regioni, l’innalzamento al 75 per cento della soglia del turn-over anche per le regioni. In sostanza, sarà possibile assumere nel prossimo triennio 3 nuove unità per ogni 4 lavoratori in uscita.

Si prosegua, dunque, nella direzione dell’attuazione del programma assunzionale e nel lavoro finalizzato a definire le posizioni dei restanti candidati risultati idonei al concorso Ripam, affinché possano essere assunti presso altre amministrazioni pubbliche, centrali e locali”.