Enel e GBC oltre il mercato di Maggior Tutela

24 aprile 2018. Il mercato di Maggior Tutela, quello che include i fornitori che aderiscono alle condizioni stabilite dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, cesserà di esistere. Tutte le aziende attive nel mercato libero avranno quindi maggiore autonomia decisionale.

E’ stato il decreto Bersani a prevedere la liberalizzazione del mercato dell’energia in Italia. Si tratta di uno passaggio storico in quanto oltre 20 milioni di utenti hanno ancora all’attivo la tariffa di Maggior Tutela e dunque non sono ancora passati a un’offerta del mercato libero. Pertanto, tutti dovranno scegliere una tariffa del mercato libero e, dato che si tratta di persone che non hanno mai avuto a che fare con altre tariffe diverse da quella di Maggior Tutela, la confusione potrebbe essere molta.

Bisogna prestare attenzione per non rischiare di vedersi attivata la tariffa del servizio di Salvaguardia, valida per i consumatori privati dopo l’abolizione della Maggior Tutela, con la conseguenza di ricevere bollette in aumento rispetto a quelle del mercato libero.

Per aiutare il consumatore in questa fase di passaggio, la GBC, in qualità di Punto Enel Negozio Partner, ha pubblicato la propria offerta vantaggiosa con premio fidelizzazione che blocca il prezzo per un anno rispetto alle offerte del mercato libero di energia elettrica e gas che già oggi sono disponibili.

Poche pagine per scoprire le opportunità offerte dal mercato libero con un clik https://www.statoquotidiano.it/24/04/2018/enel-x-gbc-mercato-libero-tutelato/618997/

(messaggio promozionale)