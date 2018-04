“Giovani musicisti”, premio nazionale per Libera Lamparella

Libera LAMPARELLA con flauto traverso

Riceviamo e pubblichiamo con molto piacere queste note inerenti alla giovane flautista Libera Lamparella. Vincitrice del Primo Premio Assoluto (categoria “G2”; Sezione “SMIM – Flauto”) all’ottava edizione del prestigioso “Concorso Nazionale per Giovani Musicisti – ERATAI” di San Giovanni Rotondo. La giovane studentessa Libera Lamparella della 2a E dell’Istituto Comprensivo “Maiorano – Don Milani” (alunna della professoressa Anna Rita D’Ascenzo. Insegnante di “flauto traverso”) di Manfredonia ha conseguito, non molti giorni fa, il Primo Premio Assoluto (categoria “G2”; Sezione “SMIM – Flauto”) all’ottava edizione del prestigioso “Concorso Nazionale per Giovani Musicisti – ERATAI” di San Giovanni Rotondo (19-22 aprile 2018). Lodevole manifestazione diretta dal M° Michele Solimando. Libera ha eseguito (magistralmente accompagnata al pianoforte dal M° Giovanni Cusenza) con grande trasporto emotivo ed accuratezza la famosa aria della “Regina della Notte” del II atto della celeberrima opera “Il Flauto Magico” di Wolfgang Amadeus Mozart, su libretto di Emanuel Schikaneder. Il concorso in questione, svoltosi presso “Villa San Pietro” (Hotel Ristorante) di San Giovanni Rotondo, fa capo all’Associazione Culturale Prospettive Artistiche (Presidente: M° Antonella Squeo) del medesimo Comune garganico. Ma torniamo a Libera ed alla sua grande passione per la musica. Ebbene, essa iniziò prestissimo ovvero sin dall’età di sei anni. Da circa quattro anni la giovane studentessa fa parte, in qualità di suonatrice di “flauto traverso” e di “ottavino”, della “Banda Musicale Città di Manfredonia” diretta dal M° Giovanni Esposto. Alla giovane Libera Lamparella augurariamo di raggiungere traguardi sempre più alti ricordando tuttavia quello che disse (in merito, per l’appunto, ai “traguardi”) il grande scrittore, poeta e drammaturgo tedesco Johann Wolfgang von Goethe ossia che essi (traguardi) vanno raggiunti “senza fretta ma senza sosta”. “Giovani musicisti”, premio nazionale per Libera Lamparella ultima modifica: da

