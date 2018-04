Giunta regionale. I provvedimenti approvati

Di:

Bari. Di seguito, in sintesi, i principali provvedimenti adottati dalla Giunta regionale. Ricordiamo che la documentazione allegata. Ove presente, ha puro scopo informativo e non riveste carattere di ufficialità:

La Giunta regionale ha concesso alla ONG Medici con l’Africa CUAMM ( Fondazione “ Opera San Francesco Saverio”)- che ne aveva fatto richiesta-, il comodato d’uso di uno dei mezzi ad uso speciale di “Ambulatorio Mobile” in possesso della Protezione Civile, per attivare il Progetto “ Cliniche mobili tra i braccianti”, per tutelare la salute dei migranti, braccianti agricoli stagionali nella provincia di Foggia ed a sostenere la loro integrazione nel sistema sanitario locale.

“L’obiettivo del progetto- si legge nel deliberato dell’Esecutivo pugliese- rientra nelle priorità strategiche della Regione Puglia dell’assistenza sanitaria e del miglioramento delle condizioni igienico sanitarie dei braccianti agricoli sottoposti a lavori usuranti e faticosi e la concessione in comodato gratuito di un mezzo ad uso speciale “Ambulatorio speciale” alla ONG predetta può sicuramente contribuire al raggiungimento degli obiettivi predetti”

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

La Giunta regionale ha approvato le “Linee guida per lo svolgimento dell’attività di lobbying presso i decisori pubblici, ai sensi dell’art. 6 della Legge regionale 24 luglio 2017, n. 30”, varando il “Codice di condotta dei rappresentanti di gruppi di interesse particolare” .

Con la stessa delibera l’Esecutivo ha approvato la bozza di Intesa per l’istituzione dell’Agenda pubblica, così come previsto dall’art. 7.

Codice di condotta in allegato

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

La Giunta regionale ha esprimesso l’indirizzo di approvazione del progetto definitivo “Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici”, presentata dall’impresa Matex Lab S.p.A. – Brindisi (Br), da realizzarsi negli anni 2016-2018 per un importo complessivo di € 1.431.138,11 ed un onere a carico della finanza pubblica di €. 793.922,04. Con l’esercizio a regime, è previsto un incremento occupazionale non inferiore a n. + 05 unità lavorative (ULA).

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

La Giunta regionale ha espresso l’indirizzo di approvazione del progetto definitivo, per la “Confezione in serie di abbigliamento esterno” 2016-2019, presentata dall’impresa Gruppo Tessile Logama S.r.l. – Grumo Appula (Ba) per un importo complessivo ammissibile di € 1.626.114,20 comportante un onere a carico della finanza pubblica di €. 901.320,13 e con la previsione di realizzare nell’esercizio a regime un incremento occupazionale non inferiore a n. + 07 unità lavorative (ULA).

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Autorizzata dalla Giunta regionale, anche per il 2018, l’attivazione della procedura per l’affidamento del servizio del “Numero Verde contro i reati del mare e i reati ambientali sul demanio marittimo” che verrà espletato per rispondere alle seguenti esigenze:

periodo del servizio: orientativamente 15 giugno 2018 – 15 settembre 2018;

termini del servizio: periodo di chiamata da assicurare dalle 9,30 alle 18,30 dal lunedì alla domenica;

attività del servizio:

call center con numero verde;

coordinamento nucleo di guardie giurate volontarie, dotato di ampia dislocazione sul territorio regionale, in grado di effettuare tempestivi sopralluoghi in relazione alle segnalazioni;

coordinamento attivisti per maggior presidio del territorio;

coordinamento Gruppo Interforze con gli organi di polizia e i competenti funzionari regionali;

svolgimento di azioni di informazione e sensibilizzazione attraverso:

materiali promozionali;

uso siti web, social network;

redazione report intermedio e finale con database delle segnalazioni.

La Giunta ha autorizzato, per l’espletamento del servizio la spesa di € 39.040,00 (€ 32.000,00 più € 7.040,00 per IVA).

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

La Giunta regionale ha espresso parere di compatibilità paesaggistica del PUG di Vico del Gargano al PPTR approvato con DGR n. 176/2015. L’Esecutivo ha attestato altresì, pur con le prescrizioni e le note indicate, la compatibilità del PUG del Comune di Vico del Gargano rispetto alla L.R. 20/2001 e al DRAG approvato con D.G.R. n. 1328 del 03/08/2007.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

L’Esecutivo pugliese, integrando l’elenco degli Ecomusei di interesse regionale, ha riconosciuto, quale “ecomuseo di interesse regionale”, ai sensi della Legge Regionale n. 15/2011, l’ecomuseo denominato “Ecomuseo Terra d’Arneo”, promosso dal comune di Leverano e ricadente nell’ambito territoriale dei comuni di: Copertino, Guagnano, Leverano, Nardò, Porto Cesareo, Salice Salentino e Veglie in provincia di Lecce, San Donaci e San Pancrazio Salentino in provincia di Brindisi, con la relativa denominazione e il marchio esclusivo.