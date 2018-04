SPIAGGIA SIPONTO, MANFREDONIA (25.03.2017) - ph benedetto monaco (ARCHIVIO, IMMAGINE NON RIFERITA AL TESTO)

Manfredonia, 24 aprile 2018. Ha 56 anni la donna ritrovata priva di vita ieri sulla spiaggia di Siponto , in un tratto (da Manfredonia verso la località balneare), precedente la pineta. Ad intervenire sul posto, verso le ore 11, in seguito a una segnalazione dei sanitari del 118, gli operatori della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Manfredonia – con una motovedetta e alcuni uomini in spiaggia -, e i Carabinieri. Il corpo della donna, A.U. le iniziali, originaria di Manfredonia, non presenterebbe segni o ferite. Fra le piste legate al decesso: un malore o un annegamento. Indagini in corso degli uomini della Capitaneria, diretti dal Comandante CF. Silvio Del Casale. Al momento non è stato disposto l’esame autoptico. Sono stati già ascoltati in Capitaneria alcuni testimoni che avevano effettuato delle segnalazioni in merito ai fatti. Redazione StatoQuotidiano.it Manfredonia, decesso 56enne: probabile morte volontaria ultima modifica: da

