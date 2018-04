Di:

Michael è il Festival del patrimonio culturale, spirituale, naturale, enogastronomico e si terrà da venerdì 4 a sabato 12 maggio, a Monte Sant’Angelo, in Puglia. “Un evento per celebrare l’8 maggio, la Festa di San Michele Arcangelo e i nostri due Siti UNESCO, le tracce longobarde del Santuario e le faggete vetuste della Foresta Umbra” – spiega il Sindaco, Pierpaolo d’Arienzo. In programma convegni, dibattiti e presentazioni con la rete dei Longobardi in Italia, con la Sacra di San Michele in Piemonte, con i Siti UNESCO di Puglia e Basilicata, con Bari e San Giovanni Rotondo per la rete dei grandi Santuari di Puglia. Ricco anche il programma degli eventi: un’opera lirica in forma ridotta scritta dal Maestro Peppino Principe, una rievocazione storica, un docufilm, un’opera musicale moderna e gli eventi collaterali dedicati ai percorsi enogastronomici e turistici.

Fonte

http://monte-sant-angelo-api.municipiumapp.it/news/michael-dal-4-al-12-maggio-a-monte-sant-angelo-la-p