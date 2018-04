Rapporti tra Napoli e la comunità sipontina

Di:

Manfredonia. Secondo la tradizione storica locale i primi contatti tra la comunità napoletana e quella sipontina si sono avuti ai tempi del vescovo Lorenzo Maiorano (alla fine del V secolo). Secondo le “Vitae” di questo vescovo e le “Appartitio” di S.Michele, l’Arcangelo aiutò i beneventani ed i sipontini, cristiani, alleati, a sconfiggere i napoletani pagani. Di questo episodio ne narra in versi anche Gioviano Pontano (1429-1503).

Seguono altri avvenimenti con la presenza dei bizantini, dei longobardi e della dominazione normanna-sveva, con notizie sporadiche ed occasionali.

Il primo riscontro storico-documentario si ha con la dominazione angioina, favorita dallo Stato della Chiesa, e con il trasferimento della capitale del regno Meridionale da Palermo a Napoli.

Carlo I d’Angiò ed i suoi successori ebbero subito chiara la valenza della posizione strategica del porto sipontino per la espansione territoriale verso i Balcani, tessendo, nel contempo, intensi rapporti mercantili con la Dalmazia, l’Albania, l’Istria, le isole dell’Egeo, ecc.

E mentre Napoli diviene l’emporio più notevole per la movimen-tazione mercantile del porto sipontino “intra regni”, ed i rapporti mercantili tra lo stesso nostro porto e quelle terre assumono la caratterizzazione della movimentazione “extra regni”.

E con i rapporti mercantili non mancano anche rapporti umani, facendo divenire il porto di Manfredonia il porto aureo di Napoli per l’imbarco e lo sbarco di principi e pricipesse o di notabili. da e per l’altra sponda adriatica.

Per fare degli esempi, nel 1270, a Siponto (e non anche a Manfredonia) approda Margherita, moglie del cancelliere di Acaia, seguono nel tempo altre personalità, tra le quali pure vescovi ed ambasciatori.

Nel contempo, non mancano di visitare Manfredonia lo stesso Carlo I d’Angiò (sono numerose le sue presenze), ed altri sovrani angioini.

Ed alla dominzazione angioina risale il “privilegio” di re Roberto, che rendeva, tra l’altro, franco (“llibbere e franghe”) la movimentazione di merci da Manfredonia (specie le seppie) nelle porte murarie della città di Napoli e di cui si è avvalso, secondo la tradizione locale, un noto paranziere sipontino, agli inizi del ‘900, senza pagare balzelli, angarie, o camorrie di sorta.

Ma il periodo della dominazione aragonese segna l’apice di queste movimentazioni. Il porto di Manfredonia è annoverato tra i porti (se non il porto) più importanti della Puglia. I rapporti e l’entità delle movimentazioni li abbiamo resi noti con i nostri saggi sull’argomento.

Per il ‘500, famoso è l’imbarco di Bona Sforza (figlia di Gian Galeazzo Sforza e di Isabella d’Aragona), nel 1517, per andare in isposa a Sigismondo di Polonia. Su questo imbarco e viaggio vi è un poemetto del poeta Suavio. E pure famosi sono i pranzi che la stessa Bona ed il suo seguito hanno consumato a Bari e poi a Manfredonia.

L’assedio del Lautrec, con lo sconquasso provocato dagli “amici” Lombardi, nel 1528, prima, e poi con il sacco turchesco del 1620, la comunità sipontina deve sopportare una grave decadenza, e con la comunità anche il suo porto; ciò nonostante, i rapporti mercantili con il porto napoletano continuano, con la presenza di un Console a Manfredonia per proteggere gli interessi del viceregno.

Nella difesa della città contro i “Lombardi” si distingue per coraggio, intraprendenza e determinazione la castellana della città, Beatrice Hernandez de Heredia (1528-1529), elogiata in versi, sempre nel ‘500, dalla poetessa sipontina, Speranza Vittoria di Bona.

Nel 1723 si rifugia a Manfredonia, ospite di Tommaso Cessa, Pietro Giannone, fuggitivo da Napoli. Nella nostra città riceve lettera patente dal console imperiale Niccolò de Fiore, per Fiume o Trieste.

Il tutto avviene con la tolleranza dell’arcivescovo de Lerna che, informato a tempo dell’arrivo, si allontana momentaneamente dalla sua sede vescovile.

E dobbiamo arrivare al 19 giugno 1797 quando nel porto di Manfredonia sbarca l’arciduchessa Maria Clementina per sposarsi con Francesco Gennaro, figlio di Ferdinando IV di Borbone. Le nozze si dovevano celebrare a Manfredonia, ma per vari motivi viene scelto il Duomo di Foggia; tra i prelati celebranti vi è anche l’arcivescovo sipontìno, Tommaso Maria Francone,

Per l’occasione dal Paiesiello venne composta un’opera lirica dal titolo “Daunia felix”, ambientata a Siponto.

E sempre con funzione di porto aureo di Napoli della rada sipontina, abbiamo il programmato sbarco di Maria Sofia Amalia di Baviera (sorella della più famosa “Sissì”) a Manfredonia per unirsi con Francesco (sposato con procura), ma l’improvvisa malattia di Ferdinando II, nei pressi di Bari, sposta l’approdo in questo porto.

Sia per questo mancato sbarco e sia per lo sbarco del 1797, venne potenziato il piccolo molo in legno (“mulecille”), posto presso l’imboccatura della porta del Boccolicchio, con addobbi, festoni, archi di trionfo, ecc., con notevole spesa da parte dell’amministrazione comunale.

Ed ecco due leccornìe; per la costruzione della zoccolatura esterna alla Reggia di Caserta si sono utilizzati dei lastroni ricavati dalla cava di Manfredonia sita in località Acqua di Cristo.

Per la costruzione di alcuni ambienti di Castel dell’Ovo a Napoli si è adoperato pure materiale proveniente dalle cave di Monte Aquilone presso Siponto.

Ancora un’ altra digressione; abbiamo citato alcuni nomi di donne, sarebbero un ottimo viatico per dare anche una caratterizzazione femminile alla toponomastica sipontina (e ci sarebbero altri nomi).

I rapporti tra Napoli e gli esponenti della comunità sipontina, si caratterizzano, nel tempo, con la frequentazione di molti nostri concittadini presso l’Università e presso gli Studi partenopei; tra questi non vanno dimenticati Francesco Paolo Bozzelli ed Antonio Manganaro, verso i quali la nostra Municipalità è debitrice di ricordi monumentali (forse, loro torto è che non erano “cantanti”).

E questo notevole contibuto ha fatto sì che se è vero che le Provincie napoletane devono molto a Napoli, è pur vero che la stessa Napoli deve molto alle sue Provincie.

Per concludere, va pur detto che a confermare l’importanza che Manfredonia ed il suo porto avevano per Napoli, prima ancora della costruzione della ferrovia Napoli-Portici, era stato progettato il tronco di strada ferrata Napoli-Manfredonia; ma, come spesso è accaduto e, purtroppo ancor oggi accade, le “distrazioni” dei nostri amministratori comunali, e il possessivismo di alcune città, allora, con noi confinanti (da Barletta a Foggia), il tutto non si è realizzato.

A cura di Pasquale Ognissanti,

Archivio Storico Sipontino

Manfredonia 24 aprile 2018