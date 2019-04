Alice Amatore: il coraggio di cambiare

Di:

FOGGIA – Punto Primo: Presentiamoci. Così i due candidati consiglieri alle amministrative del 26 maggio, Alice Amatore e Piergiorgio Di Tullio hanno annunciato l’incontro di questo pomeriggio nell’accogliente Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte. Con loro interverranno il candidato sindaco del centro sinistra Pippo Cavaliere, l’assessore regionale Raffaele Piemontese e il segretario cittadino PD Davide Emanuele, Fabrizio Sereno moderatore. Nelle fila della rinnovata lista del Partito Democratico, i due giovani foggiani, rispettivamente 21 e 36 anni, concorrono in questa partita con uno slogan che sa di rivoluzione: il Coraggio di Cambiare.

“L’invito che abbiamo esteso alla cittadinanza – spiegano – è di venire a conoscerci ed ascoltare la nostra idea di città possibile. ”Tra i punti in oggetto della loro campagna idee concrete e progetti tangibili, l’attenzione alle periferie e alle fasce più deboli della cittadinanza. “Ciò di cui ha bisogno la nostra città – proseguono – è la credibilità e la competenza di un uomo come Pippo Cavaliere, che deve avere il supporto e l’impegno di ognuno di noi.” Così motivano la candidatura all’interno del grande patto per Foggia: una partita tutta da seguire.