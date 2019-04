Angel “Dopo 1 anno lotta per la conquista del titolo di serie C Silver”

Di:

C Silver: E’ FINALE!È passato un anno dalla gioia di aver salvato la categoria. Dopo un anno ci si ritrova a lottare per la conquista del titolo di serie C Silver. In estate la decisione della federazione regionale di escluderci (classificatoci al 13^ posto ) dalla nascente C Gold per avere un girone a 12 squadre, ci ha fatto storcere il muso.

L’accettare il verdetto del campo con serenità ci ha permesso di programmare una stagione tranquilla, senza la necessità di inseguire il risultato a tutti i costi. E’ nata così una squadra giovanissima guidata in campo da capitan Gramazio e dall’esperienza di Alvisi. Un manipolo di ragazzi sapientemente guidati da coach De Florio, con Sarukas e Bedhiran vere rivelazioni. Dopo una prima parte di campionato in chiaro scuro, le 11 vittorie consecutive portano alla ribalta regionale la Silac Angel Manfredonia. Poi superate in fila nei playoff e in tre gare, Bari e Barletta, da domenica sarà finale, l’ultimo atto! L’avversario è di quelli tosti, forse la squadra più attrezzata per il salto di categoria.

Un team esperto ed esplosivo, guidato in panchina da un coach di categoria superiore come Sergio Carolillo: la Pavimaro Pallacanestro Molfetta. C’è bisogno di tutti, bisogna spingere i ragazzi a percorrere quell’ultimo metro per arrivare alla fine, e da primi!!!Domenica 28 gara 1 ore 19:00. È FINALE! Coloriamo il Palascaloria di bianco azzurro!

Ci manca poco!