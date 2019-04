Discarica Deliceto. Barone “Bene sospensione delle attività”

Di:

Foggia, 24 aprile 2019. “Non possiamo che essere soddisfatti della sospensione delle attività della discarica “Ex Agecos” di Deliceto, sulla quale avevo presentato un’interrogazione indirizzata

all’assessore all’Ambiente Stea per chiedere di approfondire quanto emerso dalle denunce raccolte nel servizio di “Pinuccio” in merito al presunto sversamento di sostanze inquinanti nel canale adiacente all’impianto”. Lo dichiara la consigliera del M5S Rosa Barone in seguito alla nota con cui l’Ager ha disposto la sospensione delle attività dell’impianto di trattamento meccanico biologico della Biwind srl.

“Un’azione – continua – per la tutela dei cittadini che abbiamo portato avanti anche con i parlamentari, contribuendo a mantenere alto il livello di attenzione sull’impianto. Ora attendo che la Regione dia risposte a quanto richiesto nell’interrogazione sia in ordine agli sversamenti di percolato, sia per capire se siano state svolte da parte di Arpa Puglia verifiche tecniche e analisi dei terreni e delle colture circostanti l’impianto. Questo è solo il primo passo, noi continueremo a vigilare per la tutela della salute dei pugliesi, individuando potenziali situazioni di rischio che possono derivare da questi presunti illeciti”.