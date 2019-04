Fabrizio Moro al Centro Commerciale del Gargano

Di:

Manfredonia, 24 aprile 2019. Ancora un grande appuntamento e un grande nome del panorama musicale italiano per il Centro Commerciale Gargano, che venerdì 3 maggio alle ore 18.00 ospiterà Fabrizio Moro.

Venerdì 12 aprile è uscito “Figli di Nessuno” il nuovo album di inediti del cantautore italiano, il decimo della sua ventennale carriera. Con il lancio del nuovo album, anticipato dall’uscita del singolo “HO BISOGNO DI CREDERE”, Fabrizio Moro ha dato il via all’instore tour per presentare al pubblico il suo nuovo album. 11 tracce inedite in cui Moro canta la forza, la fede, la speranza, il coraggio e la morte.

Un appuntamento da non perdere per tutti i fan che vorranno incontrarlo.

Si ricorda che per accedere all’area firmacopie è necessario possedere il Cd Figli di Nessuno.

Per maggiori informazioni http://www.centrogargano.it/2019/04/fabrizio-moro/