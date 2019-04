Finto medico per 30 anni, denunciato

Di:

(ANSA) – PAVIA, 24 APR – Per 30 anni ha visitato pazienti a domicilio, presentandosi come medico immunologo dell’ospedale Mauriziano di Torino o della fondazione Mondino di Pavia. Invece non è neppure medico, tanto che non risulta iscritto all’Ordine: il suo titolo di studio è il diploma di liceo classico. L’uomo, 63 anni, disoccupato, residente a Mortara, è stato smascherato e denunciato dai carabinieri di Robbio, che hanno iniziato ad indagare dopo aver raccolto la denuncia di una donna di Sant’Angelo Lomellina. Dovrà rispondere di usurpazione di funzioni pubbliche, esercizio abusivo di professione e sostituzione di persona.