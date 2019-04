Foggia. Perseguita ex: divieto di avvicinamento per 39enne

Di:

Foggia, 24 aprile 2019. Nella giornata del 19 aprile 2019, agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile della Questura di Foggia hanno notificato l’ordinanza applicativa del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese, nei confronti di un uomo foggiano di 39 anni. In particolare l’uomo aveva posto in esser atti persecutori dall’autunno del 2018, nei confronti della ex moglie, consistiti in ingiurie, messaggi minacciosi di morte, anche nei confronti dei prossimi congiunti, appostamenti e pedinamenti.

In un caso la vittima subiva un’aggressione pur essendo affetta da disabilità ed era costretta per paura a mutare le proprie abitudini di vita.

La misura applicata dal giudice impone all’ex marito di mantenere una distanza dalla vittima e dai prossimi congiunti non inferiore a 100 metri e di non comunicare con essi con qualsiasi mezzo.