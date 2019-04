Furti al Centro per minori di Via Ponchielli: lo sdegno della A.C.

Di:

Nei giorni scorsi il Centro Diurno per minori del Comune di San Severo di Via Ponchielli intitolato a Peppino Impastato ha subito furti che ora ne stanno condizionando pesantemente l’attività.

E’ quanto diffondono pubblicamente il Sindaco avv. Francesco Miglio e l’Assessore alle Politiche Sociali avv. Simona Venditti, che hanno seguito sin da subito da vicino la triste vicenda. E’ giusto rimarcare che gli operatori del Centro hanno sporto immediatamente denuncia alle Forze di Polizia per gesti di vandalismo che sono senza precedenti nella città, peraltro perpetrati ai danni di minori che hanno particolari necessità e bisogni.

Nei “raid” è stato portato via di tutto, generi di assoluta prima necessità per il Centro, come materiale ludico, didattico ed educativo presente nella sede di Via Ponchielli.

La Civica Amministrazione Comunale di San Severo esprime sdegno e disappunto per quanto accaduto, unitamente all’incredulità del verificarsi di simili atti che danneggiano quanti hanno più bisogno e sono meno fortunati.