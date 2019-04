Honda Marine Tour 2019 – Porto Turistico di Rodi Garganico

Di:

Al via l’edizione 2019 dell’Honda Marine Tour. Un’occasione unica per testare in mare il meglio dei motori fuoribordo Honda e delle imbarcazioni 4XC Design.

Dopo il successo ottenuto lo scorso anno con la prima edizione dell’evento “Porti Aperti”, Honda Marine è lieta di dare il via alla seconda edizione dell’Honda Marine Tour 2019 che avrà inizio nel fine settimana del 16 e 17 marzo con il doppio appuntamento di Roma e Palermo.

I nostri motori fuoribordo sono il frutto di anni di ricerca, di sviluppo, di innovazione tecnologica e ingegneristica. Un miglioramento costante alla ricerca della migliore performance, dell’affidabilità, di consumi ridotti sempre nel massimo rispetto per l’ambiente marino. Un insieme di tecnologia e di passione per il mare.

L’obiettivo di Honda Marine, attraverso questo evento, è quello di far conoscere, ad un pubblico sempre più ampio, le caratteristiche costruttive della propria gamma, ma soprattutto trasmettere agli appassionati di mare l’emozione della navigazione grazie alle prove in acqua. Questo perché siamo convinti che l’unico modo di comprendere un’emozione è viverla.

Honda Marine Tour 2019, grazie alla collaborazione con GoNautica & Camper di Torremaggiore, sarà al Porto Turistico di Rodi Garganico il 27 e il 28 aprile dove sarà possibile provare alcuni dei motori fuoribordo best seller e le barche della linea 4XC Design appositamente costruite per Honda dai Cantieri Ranieri International.

Per tutti gli interessati alle prove in mare è possibile prenotare inviando una mail all’indirizzo info@gonauticaecamper.com