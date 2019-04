Manna “I rifiuti andranno nella discarica di Lucera non più a Deliceto”

Di:

La lotta paga sempre, non mi stancherò mai di difendere l’ambiente, la salute dei cittadini e di ogni altro essere vivente; non si tratta di un fulmine a ciel sereno, ma del gioco di squadra di vari soggetti che hanno a cuore tutto ciò. Sono le parole dell’attivista troiana Grazia Manna che prosegue, le interrogazioni dei portavoce 5 stelle al Presidente della Regione Puglia ed al Ministro dell’Ambiente, gli esposti/denunce delle associazioni ITALIA NOSTRA e della LIPU, del Sindaco di Ascoli Satriano, degli attivisti 5 Stelle in merito allo sversamento di percolato, tossico e cancerogeno, dalla discarica BIWIND/AGECOS di Deliceto – in terreni adiacenti e nel torrente Carapelle – hanno dato i primi risultati utili.

Infatti con comunicazione del 20.04.2019 l’AGER (Agenzia Territoriale Regione Puglia per la gestione del servizio rifiuti) ha disposto la SOSPENSIONE dell’impianto di Deliceto di biostabilizzazione dove i rifiuti venivano trattati, nella produzione di frazione organica stabilizzata (FOS), a partire dalla frazione umida dei Rifiuti Urbani Residui (RUR).

L’umido e le ramaglie di 27 Comuni dei Monti Dauni e della piana di Capitanata, non saranno più scaricate nella discarica BIWIND di Deliceto di proprietà dei Bonassisa, ma saranno consegnati in larga parte a Lucera presso la discarica Montagano.

Eppure, conclude la pentastellsta, il Comune di Troia con determinazione n. 36 del 26/02/2019, aveva già impegnato la somma di euro 50 mila per continuare a conferire l’umido alla BIWIND/AGECOS di Deliceto, per tutto il primo semestre 2019, al fine di garantire la continuità del servizio prestato da circa 15 anni.

(Nota stampa)