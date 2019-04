Di:

Anche quest’anno, come da tradizione, l’ultimo sabato di Aprile si festeggia la Madonna Incoronata; appuntamento immancabile per tutti i mattinatesi che, non hanno mai fatto mancare la propria devozione alla Madonna. Partita come una festa di quartiere, oggi assume un’importanza notevole in tutto il paese grazie all’affetto e all’adorazione crescente di anno in anno.

Il Comitato Festa e la Parrocchia “Santa Maria della Luce” hanno organizzato gli eventi religiosi e civili. Gli appuntamenti religiosi avranno inizio il 26 aprile alle ore 17.00 con il Santo Rosario, i vespri e la celebrazione della Santa Messa presso la suggestiva Cappella dell’ Agriturismo Madonna Incoronata. Sabato 27 aprile, l’evento entra nel vivo, con l’apertura dei festeggiamenti con i tradizionali colpi di cannone e dalle ore 8.30 il giro per le vie del paese del Complesso Bandistico di Mattinata.

Il pomeriggio, dalle ore 17.00, ci sarà la Processione verso la Cappella Rurale, a seguire la Santa Messa presso la Quercia dell’Apparizione celebrata dal Parroco Don Luca Santoro. In serata alle ore 21.00 in Piazza Aldo Moro: “Banana Republic” tributo a Lucio Dalla in concerto. Alle ore 23.00 presso la Villa Comunale, a chiusura dei festeggiamenti l’immancabile Spettacolo Pirotecnico della ditta San Pio di San Severo.

PROGRAMMA

Venerdì 26 aprile

Ore 17.00: Santo rosario comunitario alla cappella dell’Incoronata; vespri della Madonna.

Ore 17.30: Celebrazione della S. messa con omelia.

Sabato 27 aprile

Ore 08.00: Apertura dei festeggiamenti con sparo di 21 colpi.

Ore 08.30: Giro per le vie cittadine del complesso bandistico di Mattinata.

Ore 17.00: Pellegrinaggio alla cappella rurale con partenza dall’edicola sacra nella zona “Lama di Corvo”.

Ore 18.00: Celebrazione della Santa messa presso la quercia simbolica dell’apparizione celebrata dal parroco don Luca Santoro.

Ore 21.00: “Banana Republic” tributo a Lucio Dalla (P.zza Aldo Moro).

Ore 23.00: Fuochi d’artificio a cura della “Pirotecnica San Pio” (Villa Comunale).

COMITATO FESTA PATRONALE