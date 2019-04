Mattinata. “Francesco Ciuffreda non è stato mai legato ad alcun clan…”

Di:

Foggia/Mattinata,24 aprile 2019. ”Il mio assistito non solo non risulta essere in alcun modo sottoposto a qualsivoglia censura penalmente rilevante avente carattere irrevocabile ma, per quanto la relazione prefettizia lo abbia coinvolto in prima persona, NON È MAI STATO LEGATO AD ALCUN CLAN nè le sue condotte abbiano potuto ricondurre la indagini della magistratura inquirente a legami con i “clan” della zona”.

Lo precisa, con richiesta, a StatoQuotidiano l’avvocato Alberto Ciuffreda, in seguito ad articoli – pubblicati su un’altra testata giornalistica -, che hanno interessato il proprio assistito: ”Il sig. Ciuffreda Francesco, imprenditore della piccola cittadina mattinatese, a seguito delle suddette pubblicazioni ha visto la propria attività perdere sensibilmente clientela. E’ indubitabile che le notizie diramate e diffuse (da altra testata giornalistica,ndr) costituiscono lesione dell’onore, della reputazione e dell’identità personale, nonché, in generale, dei diritti della personalità del mio assistito; le notizie de quibus rappresentano un concentrato di affermazioni false e diffamatorie, essendo del tutto destituite di fondamento“.

Redazione StatoQuotidiano.it