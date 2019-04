FOGGIA – Momenti di panico in via Napoli a Foggia, dove un uomo con una tanica di benzina minacciava di darsi fuoco in protesta contro il taglio degli alberi in atto nella zona oggetto di lavori sulla sede stradale. Sul posto è immediatamente intervenuta una pattuglia dei carabinieri che è riuscita a calmare l’uomo (che chiede di parlare con un responsabile del Comune) e a sottrargli la tanica di benzina.

fonte https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/gallery/photonews/1134608/paura-a-foggia-attivista-minaccia-di-darsi-fuoco-per-protesta-contro-taglio-alberi.html

