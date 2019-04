Riapre il Castello di Sant’Agata

Di:

Dopo i lavori di ristrutturazione della cinta muraria e delle torri, il Castello Comunale di Sant’Agata di Puglia è pronto per l’inaugurazione che si terrà domenica prossima 28.

Per tutta la giornata ci saranno rappresentazioni, intrattenimenti e visite guidate.

Saranno riaperte le stanze, il sottotetto, la Cappella di Sant’Agata.

Esteso per 1500 mq, si trova a 1800 metri sul livello del mare. Nel 2000 è stato acquistato dal Comune

Storia

Già roccaforte di controllo militare sulla valle del Calaggio in epoca bizantina e longobarda, la rocca di Sant’Agata passò nella seconda metà del 1000 sotto il dominio Normanno. Durante la successiva dominazione Sveva, l’imperatore Federico II stabilì che dei circa 242 castelli del suo regno, una quarantina di essi per la loro importanza strategica e militare sarebbero stati amministrati direttamente dalla curia regia (castra exempta). Fra questi 40 castelli, oltre a Castel del Monte, vi era anche la Rocca di Sant’Agata. Successivamente il castello passò agli angioini e agli aragonesi. Sotto Alfonso d’Aragona il castello fu in mano agli Orsini, che apportarono le prime modifiche per trasformare la fortezza in residenza ducale.

La Signoria di Sant’Agata insieme al castello fu poi venduto nel 1576 dagli Orsini ai Loffredo. La rocca perse a poco a poco le sue caratteristiche difensive trasformandosi in una residenza abitativa, e tale rimase fino alla metà del 1800 circa, finché non fu abbandonato. Nel 2000 il castello fu acquistato dal Comune divenendo così un bene pubblico.

La pianta è rettangolare, circondato da un muro di cinta in cui possono ancora vedersi quattro torrette di forma prismatica e troncoconica; mirabile è il grande portale in pietra rosa rigato con arco sormontato da due animali marini e lo stemma della famiglia Loffredo». (mondimedievali.it)

Da mondimedievali.it