Taronna “A Sindaco e vice sindaco sono saltati i nervi? Quando il fatto è vero..”

Nel corso del mio ultimo intervento nel Consiglio Comunale di “chiusura” di legislatura, sono riuscito a far saltare i nervi – non che mi sia mai interessato più di tanto – anche al Sindaco ed al vice-Sindaco. Per la serie, come recita un noto detto locale, “quando il fatto è vero…”.

Prima del consueto riassunto dei punti affrontati e visionabili nel video che invio in allegato, ricordo che l’Amministrazione uscente di sinistra è “caduta” (sostanzialmente!) non per le dimissioni del Sindaco, ma per la mancata approvazione del bilancio di previsione (con 11 voti contrari e 11 voti favorevoli, infatti, il provvedimento non avrebbe potuto essere approvato).

Ecco i principali punti sui quali ho evidenziato tutti i fallimenti del progetto politico della sinistra cittadina:

1. Piano delle Alienazioni: non ho ricevuto risposta alle Interrogazioni presentate in data 17/12/2018. Perché? Cosa stanno nascondendo? Fanno cassa con la vendita del Patrimonio del nostro Comune per pagare debiti e le spese che loro stessi hanno prodotto. Ricordiamolo! (minuto 2:36)

2. Programma Triennale delle Opere Pubbliche: l’Amministrazione cittadina non ha fatto nulla per “aggredire” l’enorme disponibilità di fondi pubblici attivabili partecipando ai diversi bandi. NON è vero che non ci sono soldi, “semplicemente” bisogna essere affamati ed andare a prenderseli! Alcune mie proposte sono rimaste inascoltate. (minuto 5:14)

3. Piano ASE e raccolta differenziata: dov’era il controllo dell’Amministrazione comunale quando ASE proponeva il proprio piano per l’adozione del sistema di “raccolta differenziata” dei rifiuti? Miracoli non se ne fanno, questo è vero, ma se si lavorasse per tempo e non all’ultimo minuto si potrebbero prevenire molti errori. (minuto 6:27)

4. Pianificazione e Bilancio: si tagliano i servizi ai cittadini, si depaupera il patrimonio comunale, ma non ci si ricorda di intervenire in modo “aggressivo” sulla riduzione dei costi. Il peggio è stato compiuto! (minuto 10:15)

In definitiva “il bello” non è arrivato e, anzi, rimangono solo le macerie.

Ora tocca a noi tutti cittadini di Manfredonia “costruire” una prospettiva per il futuro. Un bel gruppo di lavoro è già stato creato, ma c’è spazio per chiunque sia disposto a tagliare definitivamente col passato e a ripartire DA ZERO: dai giovani e da quanti sono fuori dalle “logiche politiche” degli ultimi decenni.

#rialziAmoManfredonia, facciamolo insieme!

Link al video dell’intervento => https://www.facebook.com/taronnal/videos/338637643508566/

(Nota stampa, consigliere comunale Leonardo Taronna)