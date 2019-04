Treno Tram, l’assessore Giannini conferma rinuncia progetto

Di:

Foggia, 24 aprile 2019. “Il treno tram non si fa perché non c’è il progetto e perché si tratta di una tecnologia non omologata”. L’assessore regionale ai Trasporti, Giovanni Giannini, a distanza di cinque mesi, conferma quello che era stato l’allarme di Foggiatoday su queste colonne.

Contattato, ci invita prima a parlare col sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi (presidente Consorzio Asi di Foggia e delegato, almeno fino a prima dell’era Gatta, al Patto per la Capitanta), quindi, di fronte alla responsabilità che rischia di essere accollata alla Regione, se non altro mediaticamente, precisa: “Dall’inserimento del Patto per la Puglia non è arrivato nulla. Se avessimo ricevuto qualcosa ci saremmo attivati. Quindi non è corretto dire che la Regione ha rinunciato”.

Fonte, articolo http://www.foggiatoday.it/economia/treno-tram-giovanni-giannini-conferma-rinuncia-progetto.html