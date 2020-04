5 Reali Siti. Minori via dai genitori, coronavirus rallenta udienze non il dramma

, 24 aprile 2020. Essere bambini e vedersi allontanati dai propri genitori. Accade. Anche nel territorio dei Cinque Reali Siti.; in famiglie in cui entrambi i coniugi perdono il diritto alla genitorialità perché si macchiano di colpe tali e vengono tacciati di un mancato senso di responsabilità tale da non poter più meritare di occuparsi della tutela e della custodia dei loro figli. E spesso tocca soprattutto ai bambini, ai ragazzi pagare il prezzo più alto: perdere la possibilità di vivere nel calore della famiglia la fase più delicata e più bisognosa di affetto della vita di ognuno. E subire sulla propria pelle gli errori dei propri genitori.

“A volte anche perché gli operatori sociali, includendo anche gli psicologi, dovrebbero forse puntare di più l’attenzione sulla necessità dei figli di rimanere accanto ai loro genitori. E non sempre lo fanno. E dovrebbero intervenire nelle situazioni familiari difficili cercando di essere più conformi alla legge mantenendo sui figli uno sguardo più umano”. Ma questo non sempre accadrebbe. È quanto raccontano gli studi sul territorio compiuti da alcuni avvocati specialisti in diritto di famiglia e dei minori. “Un ragazzino che frequenta la scuola media, iperattivo e con disturbi del comportamento, per esempio, è stato segnalato dagli operatori sociali alle autorità affinché venisse allontanato dai genitori e affidato ad una comunità educativa idonea”. Motivo: i genitori non erano considerati in grado di educare né di gestire in modo sano la patologia del figlio. Frequenti anche i casi di donne che, nel corso di una convivenza, subirebbero maltrattamenti e lesioni. Si avvia un procedimento giudiziario in taluni di questi casi. E capita che il Tribunale affidi i minori ai servizi sociali prescrivendo al padre di astenersi da qualsivoglia condotta maltrattante o pregiudizievole.

Successivamente, capita che il Tribunale dei Minori sospenda il compagno della donna dalla responsabilità genitoriale. I minori vengono, però, portati via anche dalla casa materna dove si trovavano e collocati presso una comunità educativa. E a volte capita che anche alla donna venga negato il diritto alla genitorialità, per svariate ragioni e comportamenti ritenuti immorali. E a nulla serve il suo dimostrare di avere un appartamento, una propria autonomia economica. Le istanze di affidamento e visita dei minori presso le comunità educative a cui vengono affidati, in tali casi, vengono spesso rigettate.

Diritto personalissimo e intangibile del minore, invece, secondo quanto stabilito dalla legge, è quello di crescere nell’ambito della propria famiglia. E tale diritto, irrinunciabile, trova un corrispondente nel diritto-dovere del genitore a crescere ed educare il proprio figlio. Ostacoli rispetto alla possibilità di vedere riconosciuti tali diritti dai figli e dalle loro madri quali sarebbero allora? “A volte la mancata imparzialità degli operatori sociali” la tesi espressa da alcuni esperti “che condizionano le vite di molte famiglie. Sarebbe piuttosto opportuno che questi si sforzassero di agire senza pregiudizi e senza disparità di genere”.

Nelle ultime sue pronunce, il Tribunale dei minori fissava varie udienze, da tenersi nel mese di marzo 2020, in cui i giudici avrebbero ancora ascoltato le parti in causa ed anche i figli coinvolti. Probabilmente si sperava in una revisione dei provvedimenti precedenti ed in uno spiraglio per il riconoscimento del diritto alla genitorialità per alcune madri o alcuni padri.

Ora, però, data l’emergenza coronavirus ed il blocco di tutta una serie di attività e procedure, anche quelle giudiziarie, i genitori in questione dovranno aspettare.

I loro figli dovranno aspettare. Tempi migliori, chissà.

Tempi in cui forse potersi ritrovare e ritornare a condividere la quotidianità.

A cura di Daniela Iannuzzi