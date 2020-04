Accesso e gestione fondi europei per le PA. Corso UniFoggia

, 24 aprile 2020. Partirà il 24 aprile p.v., per il quinto anno consecutivo, il corso di formazione gratuito per dipendenti pubblici finanziato dall’INPS e gestito dal Dipartimento di Economia dell’Università di Foggia (Direttore prof. Michele Milone), sotto il coordinamento scientifico ed organizzativo, rispettivamente dei proff. Antonio Colavecchio e Piervito Bianchi. Il corso dal titolo “sarà tenuto da docenti esperti in euro-progettazione (dott.sse Michela Cariglia, Bianca Iafelice e Floriana Rinaldi), coadiuvati da un tutor d’aula (dott. Antonio Gisolfi), appositamente scelti con un bando ad evidenza pubblica.

Avrà una durata di 60 ore articolate in dieci giornate formative e fornirà ai dipendenti pubblici, anche attraverso l’accesso alla piattaforma di didattica a distanza dell’Università di Foggia (https://elearning.unifg.it), gli strumenti pratici per individuare le migliori opportunità di finanziamento europeo per la propria amministrazione di appartenenza, soprattutto in un contesto, come quello attuale, di emergenza dove le PA saranno chiamate a candidare progetti di finanziamento europei nei prossimi mesi.

Non mancheranno analisi di progetti europei già approvati e diverse prove pratiche che consentiranno la stesura di un vero e proprio project work che sarà candidato su una call proposal aperta e scelta dagli stessi partecipanti al corso. Saranno oltre 40 i corsisti provenienti da tutta la Puglia e appartenenti a diversi enti pubblici, alcuni dei quali della stessa Università di Foggia, dell’Università di Bari, del Politecnico di Bari e dell’Università del Salento, della Regione Puglia e dell’Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio della città metropolitana di Bari, dei Comuni di Foggia, Rocchetta Sant’Antonio, Andria, Monopoli, Taranto, Gioia del Colle, Massafra e Lecce, dell’Azienda Sanitaria Locale di Taranto e dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale Consorziale” Policlinico, della Camera di Commercio di Bari, dell’Arca Puglia Centrale, del Centro per la Giustizia minorile di Bari e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio città metropolitana di Bari.