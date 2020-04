Bramanthe Manfredonia “Compiti a casa? Che fatica. Ti addolciamo noi”

, 24 aprile 2020.

Int. Bramanthe apre ormai nel lontano 2016, grazie a delle scelte coraggiose, vero?

Risposta Bramanthe. “Si, vero. Siamo partiti proprio quattro anni fa. Avevamo in mente, come principio cardine, produrre tutto l’anno gelato e dolci con prodotti di prima qualità, stagionali e naturali; era una scelta in controtendenza. Lo stesso vale per il bancone dei vari gusti dei gelati: gli altri usavano i pozzetti, noi facemmo una scelta chiara, diversa. Volevamo che i clienti gustassero il gelato prima con gli occhi e, poi, con la bocca. in modo attivare ben due dei nostri cinque sensi. Ci dicevano; “siete pazzi nel fare 100 gusti di gelato. La gente vuole sempre i soliti gusti!”.

“Eravamo convinti di questa direzione ed abbiamo avuto ragione: oltre alla migliore conservazione, abbiamo cambiato l’abitudine del cliente che passava dal vedere all’assaggiare il gelato. Produrre artigianalmente in un laboratorio a vista significa dare sicurezza al cliente. Chi lavora da noi sa bene come sono fatti i gelati. Oltre ad informare i clienti su intolleranze legate ai vari ingredienti si riesce, così, a trasmettere il valore del prodotto di qualità, a far capire la differenza che c’è tra i nostri prodotti ed altri tipi di gelato. Per questo facciamo assaggiare sempre le nostre novità, grazie a cucchiaini sigillati uno ad uno: è un rapporto col cliente che vogliamo sia sempre mantenuto”.

Int. Il cuore del gelato resta, però, la qualità degli ingredienti, il sapore, il gusto.

Risposta Bramanthe – “Certamente. Ad esempio: noi usiamo solo prodotti di grande qualità e di produzione locale, come i meloni della nostra zona, il latte, il miele e la panna del Gargano, per esaltare il vero sapore del gelato. Mentre, per i pistacchi, continuiamo a farli arrivare da Bronte, perché preferiamo il gusto vero del pistacchio; così, li prendiamo dalla piccola città situata in Sicilia per la qualità superiore che esprimono”.

Int. Come affrontate il particolare periodo di lockdown?!?

Risposta Bramanthe.”Grazie al food delivery Moovengo facciamo consegne a domicilio. È l’unico servizio che resta consentito per gelaterie ristoranti, locali e pizzerie chiuse al pubblico rappresenta per il oltre il 90% dei cittadini di Manfredonia un servizio importante ed essenziale in questo momento; cogliendone l’importanza, lo abbiamo subito attivato. In questo modo possiamo continuare a fare consegne, nonostante siamo chiusi al pubblico”.

