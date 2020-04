Business e Imprese, le iniziative di Finanza agevolata al Sud

L’attuale crisi che sta vivendo il nostro paese ha messo in grave difficoltà tutte le regioni d’Italia, da Nord a Sud, ed in particolare le piccole e medie imprese. Ilsta provvedendo ad emanare leggi e decreti per sostenere economicamente le aziende, adottando misure diverse per ogni settore. Lea loro volta, si stanno impegnando ad attuarecon la pubblicazione di nuovi decreti normativi.

Infine a livello locale operano le Camere di Commercio, il cui compito è fornire agli esercizi del territorio i mezzi adeguati per uscire fuori dalla crisi. In tale contesto può diventare un validissimo strumento la finanza agevolata, utilizzata generalmente dalle aziende per ampliare e rafforzare il proprio business. In questo caso però il suo ruolo è quello di possibile salvagente, per traghettare le piccole e medie imprese in un porto sicuro lontano dall’attuale tempesta.

Prima di analizzare i principali contributi e bandi destinati a risollevare le aziende nelle varie regioni, è opportuno leggere l’articolo di approfondimento di Contributipmi.it che spiega cos’è la finanza agevolata, chi può beneficiarvi e quali sono le principali forme di finanziamento.

Nel basso Lazio una delle iniziative più interessanti è il Contributo a fondo perduto al 40% per i Piani Aziendali di smart working, istituito per contrastare l’emergenza Coronavirus. Altro bando da prendere in considerazione è Resto al Sud, un contributo a fondo perduto al 35% e finanziamento a tasso agevolato al 65%. I fondi sono destinati ai giovani imprenditori che vogliono costruire nuove attività nelle zone del Meridione. In Calabria per le PMI c’è il Credito di imposta per gli investimenti al Sud. Per riqualificare e valorizzare il territorio, da un punto di vista turistico e culturale, si può invece accedere al Bando Borghi e Centri Storici a fondo perduto fino al 100%.

La Basilicata ha istituito il fondo Piccoli prestiti per il sostegno ed il rafforzamento delle micro imprese lucane. Sono stati stanziati 9 milioni di euro per sostenere tutte quelle attività che hanno difficoltà ad accedere ai consueti canali di credito. Nella stessa regione è stato destinato un fondo di 3 milioni di euro per lo smart working. Le piccole, medie e grandi aziende che vogliono riorganizzare il lavoro da casa possono accedere ai finanziamenti per acquistare servizi professionali e le attrezzature necessarie. In Sicilia è stato istituito il Fondo per la realizzazione di operazioni Tranched Cover. In pratica tutte le imprese, che intendono accedere a finanziamenti bancari, possono beneficiare di determinate garanzie. Complessivamente il fondo messo a disposizione è di 25 milioni di euro per sostenere i principali settori dell’economia siciliana.