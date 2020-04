Coronavirus, a Foggia 19 contagiati da paziente con tamponi negativi

(adnkronos) Contagiati in 19 al Policlinico ‘Riuniti’ di Foggia da un. In una nota il direttore generale del Policlinico,, nel ricostruire la vicenda, fa sapere che la dinamica che ha portato al contagio di sei pazienti, due dirigenti medici, nove infermieri professionali e tre oss ”è stata puntualmente effettuata ed è riferita al contagio determinato da un degente anziano giunto asintomatico dopo due tamponi negativi e dopo che tutti gli accertamenti diagnostico-strumentali deponevano per l’esclusione di sintomatologie riconducibili a Covid”. Era stato dimesso ma dopo alcuni giorni era tornato al pronto soccorso con ”sintomatologia evidente” e stavolta il tampone ha dato esito positivo. Il paziente. Quindi sono stati attivati tutti i protocolli sanitari e le attività di sanificazione. Sono stati effettuati i tamponi ai pazienti e agli operatori, con il riscontro di 19 casi in tutto. ”Allo stato tutti i dipendenti appaiono tendenzialmente asintomatici e sono stati sottoposti a visita e/o controllo presso l’unità operativa di malattie infettive – dice ancora Dattoli – e disposti in isolamento domiciliare fiduciario ovvero in programmazione di ricoveri di setting assistenziale già post acuzie”.

Si tratta del primo ‘cluster’ all’ospedale di Foggia dove, in ogni caso, secondo quanto aggiunge Dattoli, si rileva ”l’assoluta osservanza di procedure, protocolli e di dotazioni delle unità operative interessate (pronto soccorso, medicina interna ”area grigia”, medicina interna universitaria)”. (ADNKRONOS)