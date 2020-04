Coronavirus, laurea online in Biotecnologie e Scienze Biologiche per Rocco Pucillo

Un traguardo importante e atteso come la finale dei mondiali di calcio. A sostenere Rocco c’era oggi la sua famiglia e i suoi amici in modalità on line a causa della pandemia globale. Tanta l’emozione perché nonostante l’emergenza e la necessità di restare in casa, la laurea resta sempre uno dei ricordi più belli da incorniciare. La tesi di Rocco verteva sullanel Corso di Laurea in Biotecnologie e Scienze Biologiche presso l’Università degli Studi del Sannio di Benevento. Non è mancato qualche piccolo intoppo legato purtroppo alla connessione, ma per fortuna è filato tutto liscio. Il neo biologo di Monteleone di Puglia è stata proclamato dottore “a distanza” dalla commissione di laurea collegata in diretta streaming.

Senza perdersi d’animo e con la forza di volontà che lo contraddistingue, pur senza gli affetti più cari vicino, è riuscito a portare a termine in breve tempo l’ultima fatica del suo percorso di studio iniziato qualche anno fa. Per Rocco è stata un’esperienza nuova, ma comunque molto coinvolgente. Per le emozioni che ha vissuto è stato come essere lì in aula, anche perché contemporaneamente alla discussione ha lanciato una diretta facebook su un gruppo privato con circa cento persone, tra parenti e amici collegati, che in questo modo sono riusciti lo stesso ad essere presenti. Rocco è una dei tanti neolaureati italiani ai tempi del Coronavirus, un futuro biologo che spera di potersi presto inserire nel mondo del lavoro ed iniziare la sua carriera che le auguriamo possa essere davvero brillante.