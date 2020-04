De Leonardis “L’audizione in Commissione sanità non ha fugato le mie preoccupazioni”

Foggia, 24 aprile 2020. “, perché i dati dei contagi e dei morti in Puglia in generale e nella provincia di Foggia in particolare sono decisamente allarmanti, e siamo ormai anche alla vigilia della ‘fase 2’. E le risposte alle mie domande del direttore del Dipartimento Vito Montanaro, delegato dal Governatore, hanno evidenziato i ritardi nella dotazione dei Dispositivi Individuali di Protezione ai medici di medicina generale e agli operatori sanitari – soprattutto quelli che operano nelle RSA e nelle RSSA – che hanno limitato enormemente la possibilità di contenere i contagi, e condizionano la mancata partenza delle Usca.

Lo dice in una nota il consigliere regionale Giannicola De Leonardis.

La discrezionalità nel numero di tamponi, e la mancanza di notizie e dati su quelli effettuati comune per comune e anche a livello provinciale, per avere un quadro meno approssimativo e più rispondente alla realtà (se in una provincia ne viene effettuato per esempio un numero di gran lunga inferiore rispetto ad altre, il numero dei contagi sarà inevitabilmente falsato, considerati gli asintomatici). Ancora, è arrivata la smentita della notizia – che era stata fornita dallo stesso Governatore attraverso precedenti dichiarazioni – di un nuovo piano di riordino ospedaliero.

Ho quindi ribadito le mie preoccupazioni per quanto sta accadendo al Policlinico Riuniti di Foggia, e come tutti rimango in attesa della relazione affidata al dott. Giovanni Iannucci, sull’anomalia di una situazione che negli ultimi giorni sta registrando picchi che non possono essere ascritti soltanto ad episodi specifici e che deve indurre a riflessioni su responsabilità e limiti nella prevenzione prima, nelle risposte e nelle decisioni adottate nella fase emergenziale poi”.