Elena Di Liddo, dalla nazionale di nuoto alla Laurea Magistrale Unifg

La studentessa in Doppia Carriera Elena Di Liddo ha conseguito oggi, giovedì 23 aprile 2020, il titolo finale della Laurea Magistrale del Cdl in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate. L’atleta ha conseguito il voto di 110 e lode, discutendo una tesi dal titolo “Campioni in affari – la pratica illecita del doping nel mondo del nuoto”.

Durante il suo ingresso in Doppia Carriera, Elena Di Liddo aveva già conseguito, nel 2017, il titolo finale della laurea triennale del Cdl in Scienze delle attività motorie e sportive. Nel 2018 è risultata tra i vincitori del bando 2017 del Progetto “Atleta eccellente, eccellente studente” istituito dal CONI.

La neodottoressa Unifg è una nuotatrice italiana specializzata nel delfino. È entrata nella nazionale nel 2009, partecipando agli europei giovanili di Praga. L’azzurra è, attualmente, la detentrice del record italiano nei 100 farfalla. Negli ultimi anni ha raggiunto dei traguardi sportivi molto importanti, tra cui, ha conquistato due argenti e un bronzo ai Campionati Universitari di Taipei 2017, ha vinto un bronzo ai Campionati Mondiali di Hangzou 2018 nella 4×100 mista, è salita due volte sul gradino più alto del podio ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018, infine, ha conquistato l’argento ai Campionati Europei di Glasgow 2019 nei 100 farfalla.