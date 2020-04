Foggia, brandisce mazza di legno in stato di alterazione: bloccato

, 24 aprile 2020. Momenti di tensione ieri pomeriggio in Viale Candelaro a Foggia dopo che un cittadino del Mali di 33 anni, in evidente stato di alterazione, ha attirato l’attenzione di una pattuglia della Polizia Locale in transito. Sul posto sono giunte diverse pattuglie e una squadra della Protezione Civile di Era Ambiente.