Foggia. R.S.S.A Fondazione Barone “42 tamponi: tutti negativi”

Foggia, 24 aprile 2020. “Sono statied alcuni altri della Residenza Socio-Sanitaria che presentavano sintomi prudenzialmente attenzionati, poiché talvolta comuni all’infezione epidemica., a conferma di quanto autonomamente percepito tanto dai rispettivi medici di famiglia degli ospiti, quanto da noi stessi, in base al generale loro stato di salute”.

E’ quanto riporta in una nota la Fondazione Maria Grazia Barone di Foggia.

“In questa settimana l’ASL, accogliendo nostre richieste da tempo avanzate e sull’onda delle allarmanti notizie che giungono da strutture per anziani in ambito nazionale e locale, ha sottoposto un primo nutrito gruppo di nostri ospiti e dipendenti, ad un controllo a tappeto anti COVID con uso di tamponi. Il buon risultato, seppure, ci è ben chiaro, riferito alla “fotografia” del momento, ci conforta nel poter ritenere finora utili le misure adottate e l’impegno del personale, ma, soprattutto, ripaga il sacrificio degli ospiti e delle loro famiglie, costretti alla reciproca totale lontananza fisica dal 9 marzo scorso. Al tempo stesso, il risultato, spronandoci a tenere sempre alta la guardia, ci ha indotto a chiedere anche formalmente alle Autorità Sanitarie locali di attivare un monitoraggio della situazione non episodico, ma continuo e tempestivo; se le risorse risultano scarse per rilevazioni a tappeto sistematicamente ripetute, che almeno si attivi il quotidiano monitoraggio dei potenziali casi di allarme: operatori ed ospiti con febbre, tosse, raffreddore al loro primo manifestarsi”.

“A nostro avviso, soltanto così si riuscirà a limitare ai soli asintomatici il pericolo di contagio verso l’interno della struttura, consentendo di circoscrivere sul nascere ogni, pur sempre possibile, focolaio di infezione. Il morale all’interno della struttura, tra personale, ospiti e familiari, tutti collaborativamente impegnati, è quanto di meglio potessimo aspettarci; ci auguriamo che con il supporto delle strutture sanitarie, a questo punto fondamentale, si possa concludere presto e con definitiva soddisfazione di tutti questa difficile esperienza”.