“Il processo penale online è follia, è come trasformarlo in un videogame”

Foggia, 24 aprile 2020. La fase 2 dell’attività giudiziaria a Foggia si articolerà dal 12 maggio fino al 30 giugno con la discussione di 10 udienze civili al giorno per ogni magistrato, limitatamente alle cause che non richiedono la fase istruttoria dato che l’obiettivo è quello di creare meno assembramenti possibile. E’ stato sottoscritto, per la fase di ripresa dell’attività, un protocollo fra il presidente del tribunalee l’ordine degli avvocati. Com’è noto il governo ha demandato ai presidenti degli uffici il potere di sospendere le udienze per il contenimento della pandemia.

Le udienze penali ripartono il 18 maggio con 5 discussioni per magistrato al giorno senza fase istruttoria. Se il soggetto è detenuto, per questo periodo la causa si svolgerà se il detenuto stesso lo richiede. L’avvocato Giulio Treggiari, presidente della Camera Penale, spiega: “C’è stato un provvedimento del presidente del tribunale che, sentito il consiglio dell’ordine, non ha aderito ad una serie nostre di proposte, se non in minima parte, ma è una maniera per cominciare. Ha mostrato disponibilità ad aggiustare quanto deciso dal suo provvedimento”.

In pratica per le udienze civili il protocollo è condiviso, il provvedimento che riguarda le udienze penali è stato emanato dal presidente ma i penalisti si aspettavano una maggiore considerazione delle loro proposte. “E’ previsto l’atto finale del processo – chiarisce Treggiari- e sono previste le udienze del tribunale del Riesame. Noi avevamo chiesto, in numero limitato e a porte chiuse, che ci fossero 10 udienze e non 5, con scadenza oraria si può fare, inoltre le udienze preliminari davanti al Gip e le discussioni dei giudizi abbreviati senza pubblico. Il Palazzo di giustizia ha i suoi problemi, dalle finestre in alcune aule agli impianti di aria condizionata, ma l’attività giurisdizionale non può bloccarsi, deve andare avanti nel modo più consistente possibile”.

Il governo sta discutendo del processo da remoto, cioè online: “Non è previsto nel provvedimento del presidente, noi un mese e mezzo fa abbiamo sottoscritto un protocollo che disciplina da remoto la convalida del fermo e dell’arresto, protocollo che è ancora valido. Se il governo decide per il processo da remoto noi penalisti faremo la rivoluzione”. Cioè? “Una rivoluzione pacifica, ovviamente, ma combatteremo su tutti i tavoli. È una follia, significa trasformare il processo penale in un video game, dal vivo si riescono a decifrare cose che non è possibile, capire online mancano una serie di garanzie, anche la privacy”. Dello stesso parere il presidente dell’ ordine degli avvocati Gianluca Ursitti il quale precisa che questa è la “posizione dell’avvocatura.”. “Il processo da remoto è il sacrificio del contraddittorio, da remoto si può fare qualcosa ma non può questo tipo di processo sostituire la presenza dell’avvocato”.

Redazione StatoQuotidiano.it