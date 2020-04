La Cina vista da un manfredoniano: un libro di Lucio Cascavilla

una città di 12 milioni di abitanti, prima sconosciuta come sconosciuta è gran parte di quel Paese sospeso tra cielo e terra, tra passato e presente prepotentemente proiettato nel futuro.

LA CINA non è mai stata tanto attuale come in questo periodo per via di quel famigeratoche ha messo a soqquadro il mondo. Una micidiale infezione partita proprio dalla Cina, che per tanti versi ha acuito quel certo senso del mistero che ha da sempre aleggiato su quel Paese sterminato, quasi un continente, con una immensa popolazione dalla storia antichissima.

A OFFRIRE la possibilità di considerare quell’universo tanto composito e fantasioso, da una visuale diversa da quella consumisticamente diffusa e dunque da dietro le quinte, in presa diretta senza filtri di sorta, su aspetti i più reconditi, spesso inaccessibili ad un viaggiatore per quanto curioso, è il libro “Sogni, segni e sintomi” (Morlacchi editore, Perugia, 157 pag. 12 €), dello scrittore manfredoniano Lucio Cascavilla, frutto di dieci anni vissuti intensamente immerso, confuso, operante tra i cinesi non solo delle grandi città come Pechino, Shanghai, Canton, Kunming, ma anche in centri sconosciuti come Lijian, Chuxiong, Degin, Xishuangbannan e agglomerati sperduti ai confini del Laos.

UN SOGGIORNO non casuale e tanto meno da turista, bensì per secondare la scelta conseguenziale alla laurea in Lingue e civiltà orientali conseguita a Napoli. Dieci anni di esperienze diverse come interprete e musicista, ricchi di spunti straordinari dei quali ha dato una prima lettura nel libro “Punk road in Cina” (Robin edizioni, 2012): una realtà dalle mille sfumature e ancor maggiori contraddizioni, che Lucio Cascavilla, approfondisce e analizza nel nuovo libro attraverso dodici racconti, nei quali “registra puntualmente da protagonista ogni dettaglio e ogni particolare cogliendovi sfumature che ad altri potrebbero essere sfuggite” annota Pasquale Guerra nella prefazione.

CON una scrittura agile e coinvolgente, Cascavilla descrive live, tradizioni, usi e costumi che parevano confinate nella fantasia di film tipo Indiana Jones, gli intrighi di affaristi senza scrupoli, amori traditi, avventure-disavventure off limits, un vasto repertorio culinario da brivido inimmaginabile in occidente, non senza una efficace sintesi storica degli eventi che hanno condotto la Cina all’attuale sistema politico-economico-sociale.

UNO SPACCATO della Cina nella sua millenaria realtà al di là delle apparenze propagandistiche nelle cui pieghe chissà che non sia nascosto il funesto coronavirus.