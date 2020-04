Manfredonia, cittadina cinese dona 2500 mascherine chirurgiche

, 24 aprile 2020. Emergenza: la signora, cittadina di nazionalità cinese, impegnata in un’attività in Via di Vittorio ha donato – a proprie spese –

Questa la distribuzione: 1.000 al Comando della Polizia municipale di Manfredonia, 1.000 alla R.s.s.a “Il Girasole – Sciale delle rondinelle”, 500 alla Protezione civile. L’iniziativa è stata sostenuta dal sig. Salvatore Valentino, ex consigliere comunale di Manfredonia.