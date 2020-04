Mangia Santo “COVID-19, promiscuità nella gestione del personale”

, 24 aprile 2020. “La provincia di Foggia sembra non abbia ancora intrapreso la curva discendente riguardo ai contagi da COVID-19 e la questione ci lascia molto preoccupati come Cittadini e come Lavoratori del SSR e delle Associazioni di Volontariato, che gestiscono le postazioni del 118 nella nostra Provincia.. Per questo motivo ci riesce difficile capire alcune dinamiche che si perpetrano sia all’interno delle strutture pubbliche che in quelle private e delle Associazioni, che gestiscono le postazioni 118. Non è accettabile, ad esempio, che dipendenti del SSR , dopo aver prestato il loro lavoro nella struttura di appartenenza contrattualmente prevista, svolgano ulteriore lavoro in alcune postazioni 118 gestite dalle associazioni a fronte di una misera integrazione salariale, ma con il grave rischio di essere portatori patologici non solo per la propria famiglia, ma per intere strutture sanitarie pubbliche e del 118.

Non è accettabile che ci sia un ricorso massiccio all’impiego dei volontari (alcuni dei quali alla loro prima esperienza) che pagherebbero sulla propria pelle, nel caso di infezione, senza alcuna possibilità di riconoscimento dei danni che ne deriverebbero. Volontari utilizzati anche in quelle postazioni dove il numero dei contrattualizzati è in numero sufficiente a coprire tutti i turni di servizio. Questa assurda promiscuità renderebbe difficile, nel caso di contagio di un operatore, comprendere dove precisamente sia accaduto, causando inevitabilmente la chiusura di più postazioni o strutture. In egual modo non è accettabile che, nel caso si accerti la positività di qualche Lavoratore, non vengano messi in quarantena tutti i colleghi e non venga chiuso l’intera Unità Operativa. Verifichiamo invece che non si provvede alla chiusura e ancora più grave i colleghi del Lavoratore contagiato continuano a svolgere il normale servizio, senza alcun protocollo o accertamento o screening degli stessi e badando solo alla sua sostituzione con personale di altre unità operative Per tutto quanto sopra la scrivente chiede un intervento immediato da parte di quanti in indirizzo, ognuno per la propria responsabilità e competenza, ed anche e soprattutto maggiore attenzione ai presidenti delle associazioni, al fine di garantire una maggiore tutela della salute e della sicurezza dei Lavoratori e dei Cittadini.

Ove ciò non fosse, la scrivente si vedrà costretta ad agire in tutte le sedi, anche giudiziarie, a tutela della salute e della sicurezza di tutti quegli operatori sanitari che ci stanno mettendo l’anima per arginare un nemico invisibile ma letale”.

A cura dell’esecutivo USB Foggia Mangia Santo