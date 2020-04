Mass media, le domande (anno 2019) finanziate dalla Regione Puglia

, 24 aprile 2020. Al termine dell’istruttoria risultano pervenute e finanziabili 22 istanze: 13 in ambito radio televisivo, 3 stampa quotidiani e periodici locali a mezzo carta, 6 di editoria web. In principio la Giunta regionale pugliese approva l’elenco delle domande di “pre qualificazione finalizzata alla presentazione di accesso alla Legge per la promozione e il sostegno al pluralismo e all’innovazione dell’informazione e della comunicazione”. Dopo aver acquisito il parere delpugliese e sentita la Commissione regionale presidente e assessori definiscono anche il programma degli interventi da sovvenzionare.

Per l’anno 2019 lo stanziamento monetario (si aggirerebbe sui 900 mila euro) viene destinato a iniziative di audio-produzione radiofonica e televisiva imperniata sulla conoscenza e valorizzazione delle tradizioni cultura e storia italiana e della Puglia,messa in opera e diffusione di notiziari radio e Tv su base locale nonché realizzazione di programmi dedicati al pubblico giovanile. La somma di denaro da ripartire in questo modo : 25% a radio e emittenti televisive, 25% a quotidiani e periodici locali di carta,25% a editoria web e 25% a agenzia di stampa. Le richieste accolte sono state istruite e analizzate dalla Struttura speciale Comunicazione della Regione coadiuvata dal Corecom(comitato regionale per la comunicazione).

Qui la lista dei richiedenti ammessi e relativa agevolazione economica concessa.

REGIONE PUGLIA E MASS MEDIA FINANZIATI 2019

A cura di Nino Sangerardi, 24 aprile 2020