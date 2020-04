Max Vadacca, l’ultimo “RE”

. E si… perché non è da tutti rimanere affezionato e salutare con delle dolcissime parole il ”suo” pubblico nell’annata calcistica 2016/17. Max Vadacca è stato il Manfredonia, ed il Manfredonia è stato Vadacca. Un legame indissolubile, incredibile, fatto di emozioni, di sogni e di avventure; di mete e traguardi impensabili dalle nostre parti.

Max Vadacca si è dignitosamente levato di mezzo, facendo ancora una volta l’attaccante, come quando i difensori avversari di fronte a lui diventavano goffi custodi per la fulminea rapidità del suo scatto, giungendo talora ad inzuccarsi tragicamente. Tre salvezze conquistate come trainer con i Delfini, laddove i pronostici ci davano per spacciati e due promozione dalla D alla C1 come sommo poeta dalla Podomachia. E chi fa pronostici nel calcio, “sbaglia settanta volte sette”: e noi che ci ostiniamo a fare i pronostici… continuiamo a non capire come funziona il mondo, perciò comprendete che caratteraccio abbiamo!.

L’ultimo anno della sua presenza come allenatore fu stato massacrato da tutti con cinica insolenza, tipica dei mediocri, i quali facevano finta di non vedere più avanti del loro naso… ma lui imperterrito è stato un “professionista” al timone fino al 95°.

E’ stato un calciatore allergico agli schemi, quando arriva a Manfredonia il 7 ottobre 2003, è quasi un ex footballer, ma Carrano lo vuole a tutti i costi o lo fa ingaggiare. Esordisce l’11 ottobre contro la Pro Vasto, e segna su calcio di rigore in una gara scialba e priva di colpi di scena, con i vastesi che probabilmente avrebbero meritato qual cosina in più: è il primo gol di una lunga serie. A Manfredonia lo conoscono in pochi se non per i suoi trascorsi a Casarano e a Taranto. Esordisce nei campionati agonistici nel 1991 a 18 anni, lui nativo di Copertino, esce dal tunnel degli spogliatoi del “Giuseppe Capozza”, qualche chilometro più a sud.

Dirà in una intervista qualche anno dopo: “In un certo senso avevo perso la speranza, la fiducia nei miei mezzi. Pensavo che la mia vita fosse lontana dal campo, poi è venuta l’offerta con i sipontini ed ho accettato”. Cambia tutto per Max, in riva al golfo lo osannano: «Mi fermano per strada – dirà – mi chiedono gli autografi. E’ bello, soprattutto è strano, due anni fa, ero a Taranto, fuori rosa. Ora sono in C1 e mi trattano da star. E’ la conferma che noi calciatori non facciamo un lavoro, noi viviamo negli episodi».

La sua carriera è una altalena, qualche presenza in B, a Perugia e Salerno, poi tanta terza serie per un calciatore tecnico e veloce che è stato impiegato come punta, trequartista, ala. Ma è Dino Bitetto che lo inquadra, dicendogli di essere rigido con gli schemi fino al centrocampo, poi in area può fare quello che vuole. Tanti i gol da ricordare, ma tra i più belli quello contro il Foggia, in un derby del 19 marzo del 2006, un tiro dalla destra a volo che lascia esterrefatto il povero Marruocco. Una rete che quando possiamo andiamo a rivedere su You Tube, tanto per sentirci ancora importanti, tanto per soffrire ancora un po’…. Con il senno del poi abbiamo capito che i campionati calcistici sipontini nei professionisti sono stati “l’oppio” per il popolo del golfo, un modo per distogliere le attenzioni, mentre figuri improbabili che definirli umani sarebbe come “fare un oltraggio alla biologia”, erano intenti alla spartizione della “torta”. Ma il nostro Max che aveva ed ha astuzia e sagacia, quando intuì che l’aria stava cambiando andò in altri lidi, con la promessa di ritornare.

Ciò avvenne, il 23 marzo 2014 (grazie all’intuizione del mio germano all’epoca Addetto Stampa dei biancoazzurri) subentrando in panchina a Franco Cinque, l’Alfiere del ritorno dei biancoazzurri in D nella stagione precedente. L’esordio stavolta è una sconfitta, ma riuscirà a vincere tre partite consecutive, pareggiando contro il Gelbison, mettendo in saccoccia i tre punti contro avversari tosti quali Puteolana e Gladiator. Poi il saluto ai suoi tifosi ad Ottobre del 2016, quando una fronda all’interno del gruppo gli si rivolta contro.

Abbiamo più volte scritto che i calciatori, sono come i soldati di ventura, avvezzi più alla musica improvvisata che alle sinfonie, e giunti all’epilogo, non possiamo che esprimere la sincera gratitudine per uno delle massime espressioni del football sipontino, capace di ammutolire 2000 supporter della città delle fosse… granarie, venuti in riva al mare a godere per i loro masnadieri, e soccombere alle prodezze del nostro “nocchiere”.

Grazie Max, che la Dea Eupalla ti sia generosa!.

IDENTIKIT DI MAX VADACCA

Presenze e reti nel Manfredonia (107 – 37)

2003-04 Serie D 31 17

2004-05 Serie C2 33 13

2005-06 Serie C1 27 6

2006-07 Serie C1 16 1

Presenze come Allenatore n. 82, 31 vittorie, 21 pareggi, 30 sconfitte.

G. V. N. P. RF RS

2013-14 Serie D 6 3 1 2 6 7, punti 10

2014-15 Serie D 34 11 11 12 44 45, punti 44

2015-16 Serie D 34 14 8 12 45 49, punti 50

2016-17 Serie D 8 3 1 4 10 12, punti 10

VANNI ROMANO (Archivio Storico Sipontino)