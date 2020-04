Miglio “Sono incazzato, a San Severo non hanno aspettato il 4 maggio..”

, 24 aprile 2020. “A San Severo pare sia già arrivato il 4 maggio e che la pandemia sia stata brillantemente superata.. Domani dovrò, contrariamente al mio stile e al mio modo di essere, tornare ad urlare per riuscire ad essere ascoltato. La pillola della pressione e’ già pronta ed anche il litro di acqua per farla andare giù”. Lo dice in un post il sindaco di San Severo