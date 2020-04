Monte, canone locazione: da lunedì si paga

, 24 aprile 2020. 62 sono i beneficiari delche da lunedì 27 aprile 2020 potranno ritirare il contributo di sostegno alle abitazioni in locazione riguardante l’anno 2018. Sarà possibile consultare la graduatoria chiamando direttamente al numero 0884566273. Più di 55 mila euro è la somma a disposizione di cui 7 mila e 500 impegnati dal bilancio comunale dall’Amministrazione comunale e il resto sono fondi concessi dalla Regione Puglia tramite il fondo nazionale.

Le somme per gli aventi diritto per i contributi inferiori a 1000 euro saranno disponibili presso il servizio di Tesoreria comunale – Banca Popolare di Milano in Piazza Roma – a partire da lunedì 27 aprile. Chi beneficerà del contributo superiore a 1000 euro, invece, riceverà il bonifico direttamente sul conto corrente. “Grazie alla Regione per aver accelerato i tempi di liquidazione del contributo vista l’emergenza in corso” – spiega l’Assessore al Welfare della Città di Monte Sant’Angelo, Agnese Rinaldi, che aggiunge – “Questo contributo è una risorsa importante a favore delle famiglie economicamente più fragili così che possa essere garantito loro il diritto alla casa”.

A breve sarà disponibile anche il bando 2020 relativo ai contributi del 2019.

Per informazioni: Ufficio Welfare – 0884566273

#WelfareMSA / www.montesantangelo.it

COMUNE DI MONTE SANT’ANGELO

Piazza Roma, 2 | 71037 Monte Sant’Angelo (Fg)