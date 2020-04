Myriam Magnatta “Ecco il primo convegno telematico targato Area Nuova”

Un tema di stringente attualità al centro dell’evento organizzato dall’Associazione studentesca Area Nuova, in programma, con il patrocinio dell’Università di Foggia, dell’associazione no profite del– Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile.

“Plastic Free & Green Economy: dialogo tra ricerca e sostenibilità” sarà il primo convegno online organizzato da Area Nuova sulla piattaforma e-learning d’Ateneo: avrà come obiettivo la sensibilizzazione sulle problematiche ambientali, la promozione del cambiamento di comportamenti e il coinvolgimento sempre maggiore dell’intera popolazione accademica su una tematica tanto delicata ed attuale.

“Abbiamo pensato che fosse un’occasione unica poter affrontare questa problematica globale coinvolgendo tutte le aree Didattiche del nostro Ateneo, il quale già da tempo si è impegnato nella campagna Plastic Free, peraltro tema principale della scorsa Notte Europea dei Ricercatori in cui è avvenuta la consegna delle borracce in alluminio e l’inaugurazione delle prime fontanelle ecologiche.

Stiamo affrontando un periodo di emergenza – commenta Myriam Magnatta, rappresentante degli studenti – sfruttiamo il tempo che abbiamo a disposizione per migliorare il mondo partendo da noi stessi e dalle nostre abitudini. È dai momenti critici che possono nascere le migliori opportunità di cambiamento.” Oltre al fondamentale contributo dei docenti delle diverse aree didattiche di Ateneo, il prof. Giovanni Messina, delegato del rettore in materia di “Terza Missione e Trasferimento Tecnologico”, la prof.ssa Vittoria Pilone, delegata del rettore alla Sostenibilità Ambientale e Responsabilità Sociale, il prof. Gianpaolo Maria Ruotolo, associato di Diritto dell’Unione Europea, il prof. Giuseppe Martino Nicoletti, delegato del rettore su “Disabilità e BES”, il prof. Domenico Viti, associato di Diritto Agrario, l’evento vedrà intervenire il dott. Luca De Gaetano, presidente dell’associazione no profit Plastic Free Italia.

“Siamo orgogliosi di avere organizzato, ancora una volta, un convegno interdisciplinare – commentano i rappresentanti ‘Area Nuova’ – il primo organizzato in questa nuova modalità completamente telematica. Cercheremo di proseguiremo su questa via, che ci sembra la più adatta per mettere in connessione tutti i Dipartimenti e sentirci sempre più parte integrante della nostra Università.” Il convegno, trasmesso sulla piattaforma e-learning di Ateneo e altresì diffuso in diretta streaming sulla Pagina Facebook dell’Università di Foggia, prevede l’assegnazione di 1 CFU per gli studenti afferenti ai Dipartimenti di Area Medica, Economica e Agraria che vi parteciperanno.