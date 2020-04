Orta Nova, Consiglio comunale in riunione telematica: i punti discussi

Orta Nova, 24 aprile 2020. Riunione telematica stamani del Consiglio Comunale di Orta Nova. Gli aggiornamenti emersi: 1 nuovo caso di positività Corona Virus al 21 aprile che porta a 9 il numero complessivo dei contagiati nel territorio comunale; 3 altri casi sottoposti al tampone con esito negativo; 10 persone in isolamento senza tampone. Il sindaco Mimmo Lasorsa ha, inoltre, tenuto a dare conto delle varie iniziative compiute dalla sua Amministrazione nella fase di emergenza in corso. Aperto un conto del comune a sostegno delle famiglie in stato di necessità aiutate anche grazie all’operato della Caritas e del Banco Alimentare. Programmata ed effettuata la sanificazione del territorio ogni quindici giorni. Controlli da parte della Guardia di Finanza a verificare se, nelle domande pervenute per i buoni spesa, i cittadini hanno dichiarato il falso.

Riguardo alla proposta partita dai consiglieri di opposizione di procurare mascherine anti-contagio ai cittadini ortesi, Lasorsa ha risposto: “Già pensato, ma non ancora alcuna azienda si è proposta per finanziare l’acquisto di 20 mila mascherine”. I Comuni sono in affanno, la sua ulteriore precisazione. “Il sindaco di Bari, Antonio De Caro, in qualità di presidente dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni d’Italia) ha chiesto infatti 5 miliardi di finanziamenti ai Comuni per consentire a questi di ripartire”. Emersa nel dibattito, inoltre, la volontà di: “Evitare posizioni di parte, favorire la solidarietà e l’unità nella fase di emergenza per dare tranquillità alla cittadinanza e al territorio”, come nelle parole del sindaco Lasorsa in riferimento alle posizioni espresse nei giorni scorsi da alcuni dei consiglieri di minoranza sui social volte a muovere sollecitazioni, appunti, dissenso rispetto all’operato dell’Amministrazione Lasorsa relativo alle modalità con cui sono state gestite le iniziative nell’emergenza.

Parole a cui ha fatto seguito la precisazione del consigliere di minoranza Dino Russo: “Qualsiasi discussione è stata sollecitata solo nell’interesse della cittadinanza. Anche attraverso i social i nostri interventi erano solo volti a sollecitare una risposta dall’Amministrazione per avviare una collaborazione. Per questo oggi tutti i consiglieri sono coesi in questa assise per difendere tale posizione. D’altronde anche voi avete usato i social per lanciare messaggi, anziché cercare un confronto diretto. Non bisogna dimenticare che i consiglieri di opposizione rappresentano una fetta della popolazione”. E le parole del consigliere di opposizione Dino Tarantino: “Va bene, sindaco, quello che hai detto sulla solidarietà. Sono rammaricato, però, per come hai gestito l’emergenza: non hai tenuto conto dei consiglieri di opposizione. La solidarietà di cui parli la condivido, ma non è vera per te per primo all’atto pratico. Siete stati un bluff, non avete saputo giocare e non avete tenuto conto dei consiglieri non solo come parte del Consiglio, ma anche come parte dell’elettorato e dei cittadini di Orta Nova”.

Chiesto anche, dai consiglieri di opposizione, tra cui Domenico Di Vito, Antonio Di Carlo del gruppo Orta Nova Mi Piace, un piano per sostenere la categoria dei commercianti. “Non si può contare solo sui 600 euro dell’INPS. Utilizziamo i piani di zona, utilizziamo l’unione dei Cinque Reali Siti.

Questa è una guerra e le guerre si vincono con l’organizzazione e il tempismo. Domani potrebbe essere tardi. Per questo avevamo chiesto di riunirci in tempi non sospetti. Speriamo che d’ora in poi ci terrete in maggiore considerazione”. Proposte dalle opposizioni anche commissioni comunali “come è previsto dalla legge, o anche un consiglio monotematico” per seguire la fase della definizione ed il riconoscimento dei buoni spesa, “ma non ci è stato consentito nell’ultimo periodo” il loro affondo. Chiesta anche una pagina internet nel sito istituzionale del Comune dove tutti gli uffici comunali competenti rendano chiari e pubblici “i dati relativi alle attività e iniziative messe in atto nell’affrontare l’emergenza”. La sottolineatura del Presidente del Consiglio Comunale Paolo Borea: “Siamo in una fase di emergenza. Diventa complicato convocare le commissioni se si deve prendere decisioni in urgenza”.

Denunciato poi dai consiglieri di opposizione anche l’operato di alcune organizzazioni sindacali che: “hanno fatto presentare ai loro assistiti domande per i buoni spesa pur sapendo che gli stessi percepivano già il reddito di cittadinanza”. Sottolineata ancora con forza l’importanza di praticare collaborazione tra le varie parti politiche anche dal consigliere di maggioranza, Francesco Grillo, e dall’assessore Gianluca Di Giovine.

Durante il consiglio, inoltre, è stata approvata la surroga del consigliere Carmine Di Girolamo, passato in giunta con le deleghe ad Affari Generali, Personale e contenzioso, tornato così in Consiglio Comunale l’ex presidente Gerardo Ragno.

A cura di Daniela Iannuzzi