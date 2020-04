Quante partite ha disputato il Manfredonia calcio?

In questo tempo di pandemia parlare di calcio, e di situazioni ad esso correlate mi sembra abbastanza banale, ma qualche giorno fa avendo ricevuto una telefonata dall’ex presidente dei Delfini Angelo Riccardi, mi sono permesso di scrivere queste quattro righe per cercare di distrarmi e distrarci un po’ e tenere su il morale… L’ex Presidente mi chiedeva di inviargli la cronologia di tutte le gare dei sipontini…. Ohibò…. Non è semplice. La cronologia è in mio possesso, così come i tabellini di tutte le partite, il problema c’è… in quanto bisogna prenderle una per una e scrivere… e lì si perde un po’ di tempo.

In ogni caso per soddisfare la curiosità di Angelo vi scrivo quanto segue.

Il Manfredonia ha disputato fino ad oggi, e parliamo di febbraio 2020, ben 2399 incontri, di cui due non siamo riusciti ad avere alcuna traccia dal punto di vista del risultato. Inoltre ne ha vinte 961, pareggiate 659 e perse 779. I gol segnati sono stati 3352 e subiti 2770. In percentuale il 40% vinte, il 27,5% pareggiate e il 32,5% perse. In questo conteggio sono compresi i play off ed i play out, la poule scudetto, e gli spareggi (come si diceva una volta). Non è compresa la Coppa Italia che ha un suo conteggio a parte, e che purtroppo stiamo ancora ricostruendo. Per quanto concerne le immagini della squadra non abbiamo le foto dei campionati 1940/41, 1963/64, 1975/76.

La prima gara ufficiale del Manfredonia è stata disputata il 12/11/1933, Campionato di II Divisione pugliese, esordio contro il Cerignola e sconfitta per 2 a 0; ma vi era stata una gara giocata nella domenica precedente che non venne omologata. Il calciatore con più presenze è invece Sasà Cisternino, mentre il bomber di tutti i tempi è Pasquale Trotta.

Come tabellini mancano le seguenti partite (compresi i due incontri che non sappiamo il risultato), e cioè non conosciamo né i marcatori e nemmeno le formazioni delle due squadre.

1. 6/03/1941: Manfredonia – Orta Nova

Questa gara probabilmente non è stata effettuata, forse persa a tavolino dal Manfredonia.

2. 08/01/1950, Nuova Daunia FG-Manfredonia 2-3, non ci sono tabellini.

3. 24/03/1950, Apricena-Manfredonia, 0-2, non ci sono tabellini.

4. 10/06/1951, Triggiano-Manfredonia, 1-4. C’è un articolo sulla Gazzetta del Mezzogiorno ma non ci sono i tabellini.

5. 24/06/1951, Grumo-Manfredonia, 0-0, non ci sono tabellini.

6. 24/12/1960, Troia-Manfredonia (giocata sabato 21/12/1960, 11^ di campionato. Sulla Gazzetta del Mezzogiorno e sul Tempo non ci sono i tabellini).

7. 25/10/1964, Altamura-Manfredonia, 2-0, di questa partita non vi è alcuna traccia.

8. 30/05/1965, Manfredonia-Giovinazzo, 1-3, di questa partita non vi è alcuna traccia.

9. 17/12/1972, Corato-Manfredonia 0-1, di questa partita non vi è alcuna traccia.

10. 28/04/1985, Avezzano-Manfredonia 0-2, di questa partita non vi è alcuna traccia. C’era lo sciopero dei giornalisti poi il 1° maggio, e ad Avezzano non hanno niente.

11. 06/02/1994, Squinzano-Manfredonia 0-1, di questa partita non vi è alcuna traccia.

12. 01/05/1994, Bitonto-Manfredonia 1-1, di questa partita non vi è alcuna traccia.

VANNI ROMANO (Archivio Storico Sipontino)